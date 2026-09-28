Phạm Băng Băng bị đòi nợ gần 260 tỉ đồng

Phạm Băng Băng lại vướng ồn ào tại quê nhà Trung Quốc ẢNH: AFP

Theo Sina, Phạm Băng Băng và em trai ruột Phạm Thừa Thừa gần đây bị cuốn vào vụ tranh chấp căng thẳng. Sự việc bắt nguồn từ chuyện Công ty Ái Mỹ Thần của minh tinh họ Phạm và Công ty điện ảnh - truyền hình Đông Dương Hải Lạc (gọi tắt là Hải Lạc) cùng góp vốn sản xuất phim truyền hình Ba Thanh truyện (tên khác: Thắng thiên hạ) vào năm 2017. Tuy nhiên sau đó, nam chính Cao Vân Tường vướng bê bối tình dục còn nữ chính Phạm Băng Băng vướng bê bối trốn thuế (2018) khiến tác phẩm không thể phát sóng như dự kiến.

Cũng vì vấn đề này, đến năm 2019, phía Hải Lạc kiện công ty của Phạm Gia. Tháng 9.2021, tòa án Bắc Kinh (Trung Quốc) ra phán quyết yêu công Công ty Ái Mỹ Thần hoàn trả 67 triệu nhân dân tệ gồm vốn đầu tư cùng các khoản lợi nhuận liên quan cho phía đối tác. Thế nhưng, gần 5 năm kể từ khi bản án có hiệu lực, Đông Dương Hải Lạc vẫn chưa nhận được số tiền này.

Phạm Băng Băng bị "cấm sóng" tại Trung Quốc sau bê bối trốn thuế chấn động dư luận hồi 2018 ẢNH: AFP

Ngoài bài đăng với tiêu đề: "Cô Phạm, xin hãy trả tiền", phía Hải Lạc còn tố Công ty Ái Mỹ Thần viện cớ không có khả năng trả nợ để tiến hành thủ tục phá sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Không dừng lại ở đó, đối tác cũ còn đưa ra bằng chứng về dòng tiền bất thường của công ty Phạm Băng Băng từ 2018 đến 2020. Trong đó, doanh nghiệp này bị cho là đã âm thầm chuyển hàng trăm triệu nhân dân tệ vào phòng làm việc đứng tên Phạm Băng Băng và hàng chục triệu nhân dân tệ vào studio của Phạm Thừa Thừa đồng thời thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần.

Phía này yêu cầu Phạm Băng Băng - Phạm Thừa Thừa trực tiếp lên tiếng giải thích đồng thời hoàn trả đầy đủ khoản nợ 67 triệu nhân dân tệ cùng toàn bộ tiền lãi phát sinh.

Phía Phạm Băng Băng phản hồi

Nữ diễn viên sinh năm 1981 chủ yếu hoạt động ở thị trường quốc tế sau khi bị "phong sát" tại quê nhà ẢNH: AFP

Giữa lúc sự việc trở thành đề tài "nóng" trên Weibo, phía Phạm Băng Băng cùng các bên liên quan sau đó đã ủy quyền luật sư, đưa ra thông báo chính thức. Tuyên bố nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp và trách nhiệm cá nhân phải được phân biệt rõ ràng theo quy định pháp luật. Họ cũng cáo buộc phía đối phương đang cố tình lợi dụng dư luận nhằm gây áp lực đối với quá trình xét xử của cơ quan tư pháp. Luật sư phía Phạm Băng Băng cũng cảnh báo nghiêm cấm việc tiết lộ bí mật kinh doanh cũng như các thông tin chưa được công bố.

Phía sao phim Võ Mị Nương truyền kỳ nhấn mạnh mọi phát ngôn đều phải dựa trên chứng cứ khách quan, không được suy diễn hay đưa ra những nhận định mang tính chủ quan. Cùng với đó, họ tuyên bố mọi tranh chấp cần được giải quyết thông qua các hành động pháp lý, không được lợi dụng mạng xã hội để xâm hại danh dự và uy tín thương mại của người khác. Phía nữ diễn viên cũng tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật, không khoan nhượng với các hành vi bị cho thao túng dư luận, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp khác.

Theo trang Jiemian News, phía Hải Lạc tuyên bố không đồng tình với nhận định rằng họ đang lợi dụng dư luận để gây sức ép lên tư pháp. Công ty khẳng định nội dung trong thư ngỏ đều dựa trên báo cáo rõ ràng, không phải suy diễn chủ quan. Họ nhấn mạnh mục đích công khai sự việc không phải để tấn công hay bôi nhọ ai, mà chỉ nhằm đòi lại khoản tiền thuộc về mình.

Ngoài ra, phía Hải Lạc yêu cầu phía Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa cung cấp các hợp đồng, hóa đơn và chứng từ thanh toán liên quan đến những khoản tiền nêu trên. Nếu chứng minh được đó là giao dịch hợp pháp, có thật thì Hải Lạc sẽ chấp nhận, còn không thì "chỉ còn cách gặp nhau tại tòa".

Phạm Băng Băng tại Liên hoan phim quốc tế Toronto hồi tháng 9.2026 ẢNH: AFP

Năm 2018, Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế, phải nộp phạt khoảng 883 triệu nhân dân tệ để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau scandal lớn nhất sự nghiệp, nữ diễn viên bị "đóng băng" hoạt động giải trí ở Trung Quốc. Từ đó, cô kinh doanh riêng đồng thời tham gia các dự án điện ảnh ở nước ngoài: The 355, The King's Daughter, Lục dạ, Ice Road: Vengeance… Nữ diễn viên cũng tham gia các liên hoan phim quốc tế, dự nhiều sự kiện về văn hóa, du lịch, thời trang ở Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đức, Pháp…