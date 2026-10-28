Phạm Băng Băng kể nỗ lực vực dậy sau biến cố bị 'phong sát'

Phạm Băng Băng vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật sau biến cố bị "phong sát" ở Trung Quốc ẢNH: AFP

Năm 2018, Phạm Băng Băng gây chấn động dư luận Trung Quốc khi vướng scandal trốn thuế lớn nhất showbiz xứ tỉ dân, dẫn đến việc cô bị cấm mọi hoạt động trong làng giải trí nước này. Bị "phong sát" ở quê nhà, mỹ nhân 8X chuyển hướng sang hoạt động kinh doanh, tham gia các dự án phim ở nước ngoài đồng thời duy trì danh tiếng qua việc góp mặt ở các liên hoan phim, tuần lễ thời trang quốc tế. Theo HK01, gần đây một video chia sẻ của nữ diễn viên được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội xứ Trung và gây bàn tán sôi nổi. Trong đó, sao phim Lạc lối ở Bắc Kinh nhắc lại giai đoạn đen tối sau khi bị "phong sát" và cách cô vượt qua khó khăn.

Thời điểm vướng scandal, Phạm Băng Băng là nữ diễn viên được săn đón bậc nhất Trung Quốc, sở hữu hợp đồng quảng cáo với hơn 100 thương hiệu nổi tiếng ở trong lẫn ngoài nước. Sau khi bê bối nổ ra, phần lớn những thương hiệu này đã cắt đứt quan hệ với cô, thậm chí minh tinh còn phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện vi phạm hợp đồng và tranh chấp pháp lý.

Phạm Băng Băng cố gắng giải quyết sự cố với hơn 100 đối tác, nỗ lực duy trì hoạt động sau bê bối lớn nhất sự nghiệp ẢNH: AFP

Nhớ lại giai đoạn khủng hoảng đó, nữ diễn viên phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ cho tiết lộ đó là trải nghiệm khó quên với cô. "Thời điểm đó, về cơ bản tôi dẫn dắt đội ngũ của mình, liên lạc với từng đối tác quảng cáo để tìm ra cách giải quyết vấn đề, từ bồi thường, thay thế cho đến các phương án khác. Tôi mất khoảng 3 đến 4 tháng để giải quyết cơn khủng hoảng đó", ngôi sao này nhớ lại.

Cô cho biết hơn 100 đối tác đó không chỉ là các thương hiệu trong nước mà còn có rất nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế. Nhờ giải quyết êm thấm, kịp thời, đến nay cô vẫn duy trì mối quan hệ tốt với những khách hàng này. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi nghĩ họ thấy tôi là một người chân thành. Khi gặp vấn đề, bạn không có thời gian để buồn khổ, vì bạn phải ngay lập tức xử lý khủng hoảng. Tôi nghĩ sự chân thành là vũ khí tối thượng. Có những chuyện ban đầu bạn thấy rất khó khăn và chẳng thể giải quyết, nhưng thực ra bạn có thể bình tĩnh giải quyết dần dần".

Những chia sẻ từ Phạm Băng Băng khiến nhiều khán giả không khỏi thán phục trước bản lĩnh của nữ nghệ sĩ khi đối diện với khó khăn. Không ít ý kiến cho rằng việc phải đóng khoản phạt khổng lồ, xử lý các vấn đề tranh chấp, vi phạm hợp đồng đã ký, đối mặt với áp lực dư luận là điều không dễ dàng, hiếm ai có thể vượt qua được để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Phạm Băng Băng dự Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc) hồi đầu tháng 10.2026 ẢNH: AFP

Đã 8 năm kể từ khi bị "đóng băng" mọi hoạt động giải trí tại quê nhà Trung Quốc, Phạm Băng Băng vẫn gặt hái được thành công trong sự nghiệp diễn xuất. Những năm qua, cô tham gia nhiều dự án điện ảnh ở nước ngoài: The 355, The King's Daughter, Lục dạ, Ice Road: Vengeance… Nữ diễn viên đảm nhận vai trò giám khảo tại Liên hoan phim San Sebastián (Tây Ban Nha) hồi 2023, Liên hoan phim Berlin (Đức) năm 2025, thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã 2025 với vai diễn trong Địa mẫu. Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều sự kiện về văn hóa, du lịch, thời trang ở Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đức, Pháp…