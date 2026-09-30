Phạm Băng Băng 'vượt rào' với những cảnh quay 18+ gây tranh cãi

Tác phẩm hiện chưa phát hành rộng rãi tại rạp mà mới được trình chiếu tại một số liên hoan phim quốc tế như Toronto, Busan và Tokyo.



Theo QQ, trong phim, Phạm Băng Băng vào vai Satsuko, con dâu của một người đàn ông lớn tuổi giàu có tên Utsugi, do Lily Franky thủ vai. Sau một cơn xuất huyết não, Utsugi bị liệt và phải nằm một chỗ. Satsuko là người trực tiếp chăm sóc và hỗ trợ ông trong quá trình phục hồi. Tuy nhiên, khi sức khỏe dần cải thiện, Utsugi bắt đầu nảy sinh ham muốn với người con dâu trẻ tuổi.

Vai diễn táo bạo đánh dấu nỗ lực trở lại điện ảnh

Bộ phim sử dụng cách quay tiết chế để khắc họa sự căng thẳng bị dồn nén và mối quan hệ mập mờ giữa hai nhân vật. Dù không có cảnh khỏa thân trực diện, nhiều hình ảnh mang tính ẩn dụ vẫn gây tranh cãi bởi mối quan hệ giữa họ là cha chồng và con dâu. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Bản Junichiro Tanizaki. Nguyên tác vốn nổi tiếng với cách khai thác những góc khuất tâm lý, dục vọng và sự méo mó trong đời sống tinh thần của con người.

Phạm Băng Băng gây chú ý với vai Satsuko trong Diary of a Mad Old Man, tác phẩm khai thác những góc khuất về ham muốn và tâm lý con người Ảnh: Chụp màn hình phim Diary of a Mad Old Man

Sau khi một số đoạn phim xuất hiện trên mạng xã hội, diễn xuất của Phạm Băng Băng trở thành chủ đề tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng những cảnh gợi cảm giữa cô và nam diễn viên lớn tuổi gây cảm giác khó chấp nhận, đặc biệt khi nhân vật cha chồng trong phim đã ngoài 70 tuổi. Tạo hình của Satsuko cũng vấp phải ý kiến trái chiều. Nhân vật thường mặc áo rộng, không mặc áo ngực, khiến một số người cho rằng bộ phim cố tình nhấn mạnh yếu tố 18+. Có khán giả thậm chí so sánh mức độ táo bạo của tác phẩm với phim dành cho người lớn. Một số bình luận nhận định vai diễn này có thể làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh "nữ thần" mà Phạm Băng Băng từng xây dựng. Nhiều người cũng cho rằng đây là lựa chọn còn táo bạo hơn cả Lost in Beijing, một trong những bộ phim từng gây tranh cãi trong sự nghiệp của người đẹp 8X.

Tuy vậy, cũng có ý kiến bảo vệ tác phẩm khi cho rằng điện ảnh Nhật Bản từ lâu đã không né tránh những chủ đề về ham muốn, cấm kỵ và phần tối trong bản chất con người. Đạo diễn Wayne Wang cho biết bộ phim hướng đến câu chuyện về sự kết nối giữa con người với nhau, điều mà ông cho là đặc biệt đáng quý trong một thế giới nhiều biến động. Phía sản xuất cũng giải thích rằng những động tác hỗ trợ trong phim đều được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học. Góc nhìn mang tính dục chủ yếu xuất phát từ trí tưởng tượng của Utsugi, khi ông biến các hành động chăm sóc thông thường thành những tưởng tượng bị phóng đại.

Bên cạnh tranh cãi về vai diễn, Phạm Băng Băng cũng đang nỗ lực trở lại điện ảnh quốc tế. Cô mới đây nhận giải Special Tribute Award tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51. Năm 2025, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Golden Horse Awards với Mother Bhumi. Đây là lần thứ hai cô được vinh danh tại giải thưởng này, sau chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 2007 với The Matrimony.