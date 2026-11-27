Bên cạnh các hoạt động trên cương vị đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026, Phạm Hoàng Thu Uyên còn đảm nhận vai trò đại sứ đồng hành chương trình Sinh viên thế hệ mới 2026 trên VTV3. Thông qua chương trình, người đẹp mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình phát triển sự nghiệp, đồng thời khuyến khích người trẻ, đặc biệt là các bạn nữ, tự tin theo đuổi tri thức và phát huy năng lực bản thân.

Trong vai trò đại sứ đồng hành chương trình Sinh viên thế hệ mới 2026, Phạm Hoàng Thu Uyên mong muốn khuyến khích các bạn nữ chủ động xây dựng sự nghiệp và tự tin vào năng lực bản thân ẢNH: NVCC

Trò chuyện với Thanh Niên, Phạm Hoàng Thu Uyên cho biết cô có nguồn thu nhập từ các công việc của mình và đã có tài sản tích lũy. Việc đi làm từ năm 18 tuổi khiến người đẹp trân trọng sự độc lập về kinh tế, bởi điều đó giúp cô có thể tự quyết những vấn đề quan trọng trong cuộc sống.

Trong chuyện tình cảm, Thu Uyên đề cao sự phù hợp, đặc biệt là cách hai người giao tiếp và ứng xử khi xảy ra bất đồng. Người đẹp mong muốn tìm được người bạn đời có thể thấu hiểu, ủng hộ cô tiếp tục phát triển sự nghiệp sau khi kết hôn. Thay vì chỉ tập trung vào công việc hay gia đình, cô kỳ vọng cả hai có thể cùng vun vén cho tổ ấm, đồng thời tạo điều kiện để mỗi người theo đuổi đam mê và thực hiện ước mơ của mình.

Đối với sự nghiệp, Thu Uyên coi trọng sự chỉn chu và cẩn thận. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, người đẹp từng làm MC, biên tập viên truyền hình và hiện làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp. Cô cho rằng sự sáng tạo cần đi cùng tính cẩn trọng, nhất là trong lĩnh vực chuyên môn mà mình đang theo đuổi. Thay vì nóng vội tạo dấu ấn, nàng hậu tin rằng những kết quả trong công việc sẽ giúp công chúng hiểu hơn về cô.

Phạm Hoàng Thu Uyên từng gác kế hoạch du học Đức

Chia sẻ về hành trình phát triển sự nghiệp, Thu Uyên tiết lộ năm lớp 12, cô từng có dự định sang Đức theo học ngành hóa kỹ thuật. Đây cũng là nơi mẹ người đẹp từng học tập và làm việc trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi mẹ đổ bệnh, Thu Uyên quyết định gác lại kế hoạch du học để tiếp tục học tập tại Việt Nam.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, người đẹp nhận được học bổng toàn khóa của Trường đại học FPT. Dù sau đó cũng trúng tuyển Trường đại học Kinh tế quốc dân, cô lựa chọn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường đại học FPT và bắt đầu đi làm từ năm 18 tuổi.

Bắt đầu đi làm từ năm 18 tuổi, Phạm Hoàng Thu Uyên từng đảm nhận vai trò MC truyền hình và nhiều vai trò khác trước khi hoạt động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sắc đẹp ẢNH: NVCC

Nhìn lại hành trình này, Thu Uyên nhận thấy dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một kế hoạch, mỗi người vẫn có thể phải thay đổi hướng đi vì hoàn cảnh. Với cô, lựa chọn năm ấy đã mở ra cơ hội đi làm sớm và giúp bản thân nhận ra niềm yêu thích đối với lĩnh vực kinh doanh.

Khi đồng hành cùng chương trình Sinh viên thế hệ mới 2026, Thu Uyên đặc biệt ấn tượng với tư duy công nghệ và tinh thần khởi nghiệp của gen Z. Trong đó, chuyến gặp gỡ nhóm thực hiện dự án Signsound tại Đà Nẵng giúp cô hiểu thêm những khó khăn trong giao tiếp của người khuyết tật cũng như ý nghĩa của những sáng kiến xuất phát từ sự đồng cảm với cộng đồng.

Trong thời gian tới, Phạm Hoàng Thu Uyên mong muốn phát huy kinh nghiệm chuyên môn và mạng lưới kết nối để tạo thêm cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp và khởi nghiệp cho người trẻ. Đặc biệt, người đẹp muốn khuyến khích các bạn nữ mạnh dạn theo đuổi mục tiêu, chủ động xây dựng sự nghiệp và tin vào năng lực của bản thân.