Phạm Quỳnh Anh bối rối khi con gái hỏi về chuyện ly hôn

Nguyên Khang đồng cảm với những khó khăn mà Phạm Quỳnh Anh đã trải qua BTC

Sẵn sàng chia sẻ chuyện ly hôn với các con

Tham gia chương trình The Khang Show, Phạm Quỳnh Anh có dịp trải lòng về quãng thời gian chông chênh, hoang mang sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Quang Huy.

Phạm Quỳnh Anh nghĩ rằng mọi thứ trong đời của mình đều được sắp đặt sẵn nên cô không lên kế hoạch mà bình tĩnh bước đi và để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên. Cho nên khi những biến cố, khó khăn xảy đến, cô cũng không đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Phạm Quỳnh Anh cho biết cô khát khao đứng trên sân khấu hơn là làm những công việc phía sau hậu trường BTC

Nhắc về câu chuyện cũ, Phạm Quỳnh Anh mong muốn mọi người hãy nghĩ khác đi về sự đổ vỡ trong hôn nhân. "Đừng nghĩ hãy vì con, sống vì các con nên chịu đựng và hy sinh mà hãy nghĩ rằng các con cũng muốn thấy bố mẹ hạnh phúc. Tôi và bố của Tuệ Lâm, Tuệ An từ yêu thương nhau dẫn đến có con và sau đó trong cuộc sống có những quan điểm khác nhau. Từ đó, chúng tôi thấy rằng không thể tiếp tục như thế nữa nên chúng tôi đổi từ trạng thái vợ chồng sang làm bạn và có những đứa con chung. Mối quan hệ này hiện tại còn tốt đẹp hơn cả khi chúng tôi chịu đựng nhau", giọng ca Tất cả sẽ thay em trải lòng.

Tuy vậy, Phạm Quỳnh Anh cũng bất ngờ trước những câu hỏi của con gái lớn về mối quan hệ của bố mẹ. Nữ ca sĩ 8X tâm sự: "Bây giờ, Tuệ Lâm mới hỏi tôi lý do vì sao bố mẹ lại chia tay. Tuệ An chỉ ngồi nghe còn Tuệ Lâm lớn hơn nên khi cô bé đưa ra câu hỏi như thế tôi rất bối rối. Tuệ Lâm còn đề nghị là buổi nói chuyện này chỉ nên có hai mẹ con vì Tuệ An còn quá nhỏ. Tuy nhiên, tôi tạo ra một buổi nói chuyện thoải mái và sẵn sàng chia sẻ những điều các con thắc mắc về câu chuyện của bố mẹ".

Khi các con của Phạm Quỳnh Anh đã lớn và được phép sử dụng máy tính, các bé có thể đọc được thông tin về chuyện ly hôn của bố mẹ trên báo chí. Thế nên, chủ nhân hit Bụi bay vào mắt không giấu giếm mà chọn cách cởi mở để mọi chuyện trở thành nhẹ nhàng hơn.

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ từng tìm hiểu vài người trước khi gặp bạn trai hiện tại BTC

Bên cạnh đó, Phạm Quỳnh Anh cũng trải lòng về nguyên nhân đổ vỡ với nhạc sĩ Quang Huy. Trong khi Phạm Quỳnh Anh khát khao được đứng trên sân khấu thì chồng cũ lại mong muốn cô trở thành một người phụ nữ của gia đình. Điều này khiến cả hai mâu thuẫn trong quan điểm và khiến mối quan hệ bị rạn nứt.

"Có những thời điểm, chúng tôi là những mảnh ghép rất phù hợp, hỗ trợ nhau rất nhiều trong công việc và có những niềm đam mê giống nhau. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng tôi không còn phù hợp nữa. Có lẽ, người đàn ông cần một người phụ nữ của gia đình còn mình lại là người muốn làm công việc yêu thích vì tôi biết đâu mới là niềm hạnh phúc của mình", cô nói.

Bạn trai rất yêu thương các con

Theo Phạm Quỳnh Anh, sau khi đổ vỡ hôn nhân cô thận trọng hơn trong các mối quan hệ tình cảm. Và sau thời gian ra mắt ca khúc Xiêu lòng cô mới gặp được bạn trai hiện tại. Đối với cô, đây là một người đàn ông lý tưởng và nếu không gặp được anh ngoài đời thực thì cô nghĩ đây chỉ là hình mẫu trong mơ.

Phạm Quỳnh Anh nhấn mạnh cô không chọn người yêu cho mình mà là cho các con. Vì nữ ca sĩ 8X hiểu rằng nếu như người đồng hành không yêu thương Tuệ Lâm và Tuệ An thì mối tình này cũng nhanh chóng kết thúc.

Phạm Quỳnh Anh xiêu lòng vì tình cảm của bạn trai dành cho các con BTC

Đến khi Phạm Quỳnh Anh gặp bạn trai hiện tại và nhận ra rằng: "Tôi chưa thấy người đàn ông nào đến với tôi mà yêu các con tôi đến thế. Đến mức tôi phải hoài nghi đây có phải tình cảm thật hay chỉ là cách anh ấy lấy lòng tôi. Tôi thấy họ quan tâm đến từng cử chỉ, cảm xúc của mình trong một ngày. Bao giờ anh ấy cũng hỏi tôi hôm nay thế nào, có gì không vui hay không. Chính vì thế, tôi bị "đánh gục" là như thế", cô nói.

Cho đến thời gian hiện tại, giọng ca Không thở được vẫn cảm nhận được sự chu đáo này từ người yêu. Thậm chí, bạn trai cũng đợi Phạm Quỳnh Anh đi diễn về rồi mới ngủ vì anh không muốn cô tủi thân.