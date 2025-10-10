Phạm Quỳnh Anh 'lột xác', bất ngờ nhắc về chồng cũ

Sau hành trình tại Chị đẹp đạp gió, Phạm Quỳnh Anh chính thức trở lại đường đua âm nhạc với dự án Xinh sao phải khóc. Đây là sản phẩm đánh dấu cột mốc 28 năm hoạt động nghệ thuật của giọng ca 8X, đồng thời thể hiện một hình ảnh mới mẻ, hiện đại hơn trong âm nhạc lẫn cuộc sống của cô.

Phạm Quỳnh Anh rạng rỡ trong sự kiện ra mắt dự án âm nhạc mới Ảnh: Thạch Anh

EP gồm 4 ca khúc Xinh sao phải khóc (2 phiên bản), Là cơn say nói, Đợi bàn. Thông qua đó, nữ ca sĩ mong muốn gửi gắm thông điệp phụ nữ hãy biết yêu thương, trân trọng bản thân và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống lẫn tình yêu. “Tôi muốn có một sản phẩm âm nhạc truyền động lực cho tất cả phụ nữ, bất kể lứa tuổi nào. Họ xứng đáng được yêu thương, được xinh đẹp và hạnh phúc theo cách của riêng mình”, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ hành trình tại Chị đẹp đạp gió, nữ ca sĩ 8X muốn tiếp tục năng lượng tích cực đó qua âm nhạc. Khi ba cô con gái của cô dần trưởng thành và có gu âm nhạc riêng, Phạm Quỳnh Anh càng muốn các sản phẩm của mình mang hơi thở mới, giúp cô vừa làm mẹ, vừa làm bạn để gần gũi hơn với các con.

Tính đến hiện tại, Phạm Quỳnh Anh cho biết cô đã hoạt động nghệ thuật được 28 năm, với nhiều thăng trầm. "Chỉ có điều duy nhất tôi tin rằng đến bây giờ không thể vơi đi, đó là tình yêu với âm nhạc", cô chia sẻ Ảnh: Thạch Anh

Trong đó, MV Xinh sao phải khóc khai thác câu chuyện người phụ nữ nhận ra giá trị bản thân, dũng cảm buông bỏ mối quan hệ không xứng đáng. Dự án do Kiên Ứng làm đạo diễn, với sự góp mặt của BB Trần, Đồng Ánh Quỳnh.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đứa con tinh thần đặc biệt này được giới thiệu đến khán giả, bạn bè và người thân. Đây là lời nhắn gửi đến mọi phụ nữ, hãy luôn trân trọng và yêu thương chính mình, vì chỉ khi đó ta mới có thể lan tỏa yêu thương đến người khác”, Phạm Quỳnh Anh nói thêm.

Tại sự kiện, Phạm Quỳnh Anh bộc bạch quãng thời gian hoạt động trong công ty WEPRO đã giúp mình có thêm nhiều kinh nghiệm. Cô cũng thoải mái khi nhắc về người cũ: “Anh Quang Huy là người dẫn dắt, chỉ bảo tôi rất nhiều trong quá khứ để tôi hoàn thiện các kỹ năng. Đó là những bài học mà không có ngôi trường nào dạy tất cả. Tôi đã tích lũy nhiều năm cho những kỹ năng đó để hôm nay tôi có thể tự bước đi, tự làm công việc của mình mà không bị bỡ ngỡ. Tôi trân trọng quá khứ vì đã giúp tôi trưởng thành như hôm nay”.

Dàn sao đến ủng hộ sản phẩm mới của Phạm Quỳnh Anh

28 năm hoạt động trong showbiz, Phạm Quỳnh Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ. Tại sự kiện, Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi diện trang phục gợi cảm đến chúc mừng đàn chị Ảnh: Thạch Anh

Đông Nhi rạng rỡ đến mừng đàn chị có thêm một dự án mới trong sự nghiệp. Không chỉ là đồng nghiệp, họ còn là chị em thân thiết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong cuộc sống Ảnh: Thạch Anh

Ca sĩ Minh Hằng chuẩn bị một bó hoa để dành tặng Phạm Quỳnh Anh Ảnh: Thạch Anh

Phạm Quỳnh Anh nhận được sự ủng hộ của dàn "chị đẹp" trong lần ra mắt sản phẩm mới này Ảnh: Thạch Anh

Hạnh Sino mặc gợi cảm đến ủng hộ giọng ca Bụi bay vào mắt. Cô hào hứng cho biết sẽ tham gia thử thách nhảy dành cho ca khúc vừa mới trình làng Ảnh: Thạch Anh

Thiều Bảo Trâm diện cây đen khoe vóc dáng nóng bỏng tại sự kiện. Cả hai có quãng thời gian gắn bó trong chương trình Chị đẹp đạp gió Ảnh: Thạch Anh