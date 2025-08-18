Phân bón Cà Mau đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển

PVCFC sẽ tập trung các sản phẩm giúp người nông dân giảm lượng phân bón, giảm các tác hại xấu đến đất và nguồn nước mà vẫn đảm bảo về năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần gia tăng giá trị cho người nông dân và giảm phát thải với môi trường ẢNH: NGỌC DUYÊN

Theo chiến lược nghiên cứu phát triển (R&D) sản phẩm mới giai đoạn 2021 - 2035 và tầm nhìn đến năm 2045 của PVCFC vừa được Hội đồng quản trị Công ty ban hành, hoạt động R&D trong thời gian tới sẽ tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng cho các dòng sản phẩm trên nền phân bón Urea và NPK giúp nâng cao giá trị, tạo ra các dòng sản phẩm chuyên biệt với chất lượng và hiệu quả nổi trội, khẳng định vị thế thương hiệu Phân bón Cà Mau.

Hiện PVCFC đã xây dựng đội ngũ hơn 40 cán bộ nghiên cứu công tác tại Trung tâm R&D với trình độ chuyên môn cao. PVCFC cũng đã đầu tư trang thiết bị, hình thành hệ thống phòng thí nghiệm chuyên sâu về phân tích đất, cây trồng, vi sinh, hóa lý, hóa sinh và pilot sản xuất thử nghiệm, cùng với hệ thống trạm, trại thực nghiệm phân bón trải rộng khắp các tỉnh, thành như Cà Mau, Cần Thơ, TP.HCM, Tây Ninh, Lâm Đồng, giúp cho việc đánh giá các sản phẩm từ quy mô phòng thí nghiệm đến quy mô đồng ruộng được thực hiện chuyên nghiệp, bài bản, nhanh chóng với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.

Lãnh đạo PVCFC cho biết, khác với một số doanh nghiệp trong ngành chỉ chú trọng R&D khi có nhu cầu sản phẩm mới, PVCFC lựa chọn hướng đi bền vững là đầu tư liên tục, chuyên sâu và bài bản cho hoạt động nghiên cứu. PVCFC cũng chủ động hợp tác với các viện, trường, đơn vị nghiên cứu nông nghiệp lớn để nâng cao năng lực thử nghiệm, từ đó rút ngắn chu trình R&D - thử nghiệm - thương mại hóa sản phẩm phù hợp với xu hướng thị trường. Đặc biệt, PVCFC sẽ tập trung các sản phẩm giúp người nông dân giảm lượng phân bón, giảm các tác hại xấu đến đất và nguồn nước mà vẫn đảm bảo về năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần gia tăng giá trị cho người nông dân và giảm phát thải với môi trường.

Ngành phân bón vốn chịu ảnh hưởng từ biến động giá cả nguyên liệu và thời tiết, việc làm chủ công nghệ và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường là yếu tố sống còn trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay.