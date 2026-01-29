Phân bón Cà Mau hợp tác chiến lược với tập đoàn công nghệ sinh học của Mỹ

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó tổng giám đốc PVCFC và ông Tristan Hudak - Giám đốc phát triển quốc tế AG Biotech, INC thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác ẢNH: Q.T

Theo thỏa thuận ký kết, PVCFC VÀ AG Biotech thống nhất hợp tác các định hướng trọng tâm gồm: Phối hợp nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm phân bón kết hợp công nghệ sinh học, bao gồm các giải pháp tích hợp giữa phân bón vô cơ, hữu cơ với chế phẩm sinh học và vi sinh, nhằm nâng cao hiệu quả hấp thu dinh dưỡng, cải tạo đất và tăng sức đề kháng cho cây trồng; triển khai thử nghiệm và nhân rộng các mô hình canh tác ứng dụng chế phẩm sinh học và vi sinh điều hòa sinh trưởng tự nhiên cho cây trồng tại các vùng trồng trọng điểm, đặc biệt trên các nhóm cây trồng chủ lực như lúa, cây ăn trái, cây công nghiệp và rau màu.

Ngoài ra, PVCFC và AG Biotech cũng sẽ phối hợp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho hệ thống phân phối, đội ngũ kỹ thuật và bà con nông dân về các giải pháp dinh dưỡng và giải pháp sinh học điều hòa sinh trưởng tự nhiên cho cây trồng; nghiên cứu mở rộng cơ hội thương mại hóa các sản phẩm hợp tác ra thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời từng bước xây dựng giải pháp canh tác nông nghiệp toàn diện theo hướng sinh học thân thiện môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác và phát triển bền vững cho nông nghiệp Việt Nam.

Thông qua hợp tác chiến lược, PVCFC và AG Biotech cùng hướng đến mục tiêu giảm thiểu tác động môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, giảm phát thải khí nhà kính thông qua tối ưu sử dụng phân bón và tăng cường các giải pháp sinh học; cải thiện độ phì nhiêu của đất và hệ sinh thái canh tác cây trồng; hướng đến các mô hình nông nghiệp thân thiện với môi trường, phù hợp với các tiêu chuẩn ESG và xu hướng phát triển Net Zero.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo PVCFC cho biết, đây cũng là bước đi cụ thể trong chiến lược chuyển dịch của PVCFC từ vai trò nhà sản xuất phân bón truyền thống sang nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp toàn diện, tích hợp khoa học - công nghệ - sinh học - dịch vụ kỹ thuật.

Ông Robert Hudak, nhà sáng lập và Chủ tịch toàn cầu của AG Biotech, INC chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu công nghệ sinh học của AG Biotech và nền tảng sản xuất - phân phối mạnh mẽ của Phân bón Cà Mau sẽ tạo ra những giải pháp thiết thực cho nền nông nghiệp Việt Nam. Đây không chỉ là hợp tác thương mại, mà còn là sự đồng hành trong sứ mệnh kiến tạo một nền nông nghiệp xanh và bền vững".