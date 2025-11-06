Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Công ty Phân bón Cà Mau họp bất thường, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng

Quang Thuần
Quang Thuần
06/11/2025 07:55 GMT+7

Ngày 5.11, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại TP.HCM và thống nhất nhiều nội dung thay đổi quan trọng phát sinh trong năm.

Công ty Phân bón Cà Mau họp bất thường, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng- Ảnh 1.

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch HĐQT PVCFC chia sẻ nhiều thông tin quan trọng cho cổ đông

ẢNH: NGỌC DUYÊN

Một trong những nội dung trọng tâm được đại hội thông qua là việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán khí PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước (số 3918/HĐ-DKVN ngày 23.5.2012). Theo nghị quyết, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) sẽ thay thế Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trở thành bên bán khí cho PVCFC, đồng thời kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng hiện hành. Đáng chú ý, nội dung sửa đổi chỉ liên quan đến việc chuyển đổi chủ thể hợp đồng, còn toàn bộ điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên đều được giữ nguyên.

PVCFC cho biết, việc chuyển giao được thực hiện trên cơ sở nghị quyết phê duyệt chủ trương của Hội đồng thành viên Petrovietnam, bảo đảm tính pháp lý, minh bạch và ổn định trong chuỗi cung ứng khí cho PVCFC. Đại hội cũng ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các điều chỉnh, bổ sung cần thiết (nếu phát sinh) phù hợp với chính sách và quy định của Nhà nước trong từng thời kỳ.

Một quyết định quan trọng khác được Đại hội cổ đông PVCFC nhất trí thông qua là chủ trương đổi tên và sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế  nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát PVCFC. Theo nghị quyết, công ty chính thức mang tên "Công ty cổ phần - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau".  Việc đổi tên không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược mở rộng quy mô và phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, khẳng định tầm vóc và định hướng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp. Tên gọi mới đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho các kế hoạch M&A, mở rộng thị phần, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao vị thế thương hiệu PVCFC trên thị trường khu vực.

Công ty Phân bón Cà Mau họp bất thường, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng- Ảnh 2.

Xuất khẩu phân bón trở thành chiến lược kinh doanh của PVCFC trong năm 2025

ẢNH: NGỌC DUYÊN

Đại diện PVCFC khẳng định, các nội dung được thông qua tại đại hội góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Trong giai đoạn 2026-2030, PVCFC xác định chiến lược phát triển dài hạn tập trung vào ba trụ cột chính gồm: Đa dạng, phát triển sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực phân bón; đầu tư, sản xuất, kinh doanh lĩnh vực khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón; đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chế biến sau thu hoạch.

Kết thúc 9 tháng năm 2025, PVCFC ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 12.800 tỉ đồng, vượt 22% kế hoạch và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 1.600 tỉ đồng, vượt 175% kế hoạch và tăng 49% so với cùng kỳ. PVCFC đã xuất nhập khẩu 580.000 tấn phân bón các loại, trị giá gần 150 triệu USD. Trong đó có nhiều lô kinh doanh mua và bán ngay tại nước ngoài (mua Indo bán đi Nam Mỹ, mua Trung Quốc bán đi Campuchia…). Với nền tảng vững chắc được xây dựng suốt 15 năm qua, PVCFC đang bước vào một hành trình mới, vững vàng, bền vững và đầy triển vọng, đúng với tinh thần "Chung một niềm tin, Vươn mình phát triển".

