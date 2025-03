Phân cấp cho hiệu trưởng quyền tuyển dụng nhà giáo?

Việc giao thẩm quyền cho ngành giáo dục chủ trì tham mưu, tổ chức tuyển dụng nhà giáo trong dự thảo luật Nhà giáo là một trong những chính sách mới, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Lâu nay, việc này do ngành nội vụ chủ trì.

Dù nhận được nhiều đồng thuận nhưng có ý kiến đề nghị làm rõ cơ quan được phân cấp, ủy quyền tuyển dụng nhà giáo thay vì quy định chung chung là ngành giáo dục.

Quyền tuyển dụng nhà giáo sẽ được phân cấp triệt để cho người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập ẢNH:

Báo cáo của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền, tiếp thu ý kiến, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng phân quyền cho ngành giáo dục chủ động trong tuyển dụng nhà giáo; đồng thời, phân cấp triệt để theo hướng ủy quyền cho người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập ở các cấp học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học được chủ động thực hiện tuyển dụng nhà giáo.

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập không đủ điều kiện, năng lực để thực hiện tuyển dụng thì cơ quan quản lý giáo dục thực hiện tuyển dụng.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, do quy mô, điều kiện và năng lực khó bảo đảm, thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo mầm non được giao cho chính quyền cơ sở thực hiện. Trường hợp đáp ứng đủ điều kiện thì người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non thực hiện tuyển dụng theo ủy quyền.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc lực lượng vũ trang, việc tuyển dụng nhà giáo được giao cho Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định để phù hợp với tính chất đặc thù của lĩnh vực.

Việc tuyển dụng nhà giáo trong các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sẽ do cơ quan có thẩm quyền quản lý cơ sở giáo dục quyết định, hướng dẫn thực hiện.

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, việc tuyển dụng nhà giáo do người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ trì thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục.

Dự thảo luật cũng giao cho Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền và các nội dung liên quan đến tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập; quy định chi tiết việc tuyển dụng nhà giáo là người nước ngoài.

Ưu tiên, đặc cách trong tuyển dụng nhà giáo

Dự thảo luật theo hướng quy định rõ các đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng nhà giáo tại khoản 3 điều 14; quy định các đối tượng được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo, trong đó có cả chính sách ưu tiên trong tuyển dụng tại khoản 1, khoản 2 điều 27.

Đồng thời, dự thảo luật chỉnh lý quy định về tiếp nhận nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập theo hướng coi việc tiếp nhận nhà giáo như là một trường hợp đặc cách trong tuyển dụng (không qua quy trình tuyển dụng thông thường) để phù hợp, thống nhất với quy định pháp luật về tuyển dụng đặc cách đối với viên chức; giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện, đối tượng, quy trình, hồ sơ tiếp nhận nhà giáo.

Cơ quan soạn thảo luật Nhà giáo cho rằng, nếu quy định này được thông qua, ngành giáo dục sẽ có sự chủ động trong tuyển dụng, sử dụng, phát triển đội ngũ nhà giáo vì có chế tài pháp lý đủ mạnh để tháo gỡ các nút thắt trong tuyển dụng, sử dụng nhà giáo thời gian qua; có cơ chế để thu hút người giỏi đến với nghề dạy học, giữ chân nhà giáo giỏi trong nghề. Từ đó, nâng cao chất lượng của hệ thống giáo dục trên cơ sở chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo về chất lượng.