Phân cấp phân quyền triệt để, thiết kế công cụ kiểm soát quyền lực

Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến về dự án luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); đề nghị xây dựng luật Giám định tư pháp (sửa đổi); luật Tiết kiệm, chống lãng phí; luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và luật Dân số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp ngày 22.5 ẢNH: Nhật Bắc

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe báo cáo, cho ý kiến xử lý các vướng mắc phát sinh trong xây dựng các nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Nhắc lại bài học từ nhiều vụ việc khiến nhiều cán bộ bị xử lý, kỷ luật, kể cả xử lý hình sự, Thủ tướng cho rằng có nguyên nhân từ việc cấp trên "ôm" cả những việc cụ thể mà không phân cấp, phân quyền cho cấp dưới.

Theo đó, tinh thần phân cấp, phân quyền triệt để từ cấp trên xuống cấp dưới, đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới, thiết kế công cụ để tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm...

Cho ý kiến về luật Tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng nêu rõ, cần chuyển đổi trạng thái từ bị động xử lý sang chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi lãng phí. Đồng thời, đề xuất bổ sung các hành vi lãng phí gồm cả lãng phí thời gian và bỏ lỡ thời cơ phát triển.

Về đề nghị xây dựng luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Thủ tướng cho rằng, cần khẳng định lĩnh vực an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của người dân, do đó Bộ Y tế phải chủ trì, các bộ, ngành khác phải phối hợp trong công tác này, bảo đảm quản lý được, nhưng đáp ứng yêu cầu phát triển.

Với luật Dân số, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển trạng thái từ quan điểm "dân số kế hoạch hóa" sang quan điểm dân số phát triển và ứng phó già hóa dân số. Thủ tướng lưu ý nghiên cứu mở rộng chính sách nhà ở xã hội cho cả các gia đình đông con, các đối tượng yếu thế khi có con…

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển; luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chuyển từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ"...