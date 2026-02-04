Phản diện phim Harry Potter bất ngờ thành 'thần tài' dịp Tết ở Trung Quốc

Đài CNN ngày 4.2 đưa tin hình ảnh nhân vật Draco Malfoy lúc nhỏ bất ngờ xuất hiện rộng rãi, từ những tấm ảnh nhỏ được cắt dán như “bùa cầu may” đến các biển quảng cáo tại trung tâm thương mại.

Nguyên nhân xuất hiện cơn sốt nói trên đến từ cái tên “Malfoy”, được phiên âm là “Ma Er Fu” trong tiếng Quan thoại. Từ “Ma” mang nghĩa “ngựa”, trong khi “Fu” liên quan đến may mắn. Từ đó, hình ảnh nhân vật Draco Malfoy được xem như một biểu tượng mang lại may mắn trong năm Bính Ngọ.

Hình ảnh diễn viên Tom Felton lúc nhỏ (trái), thủ vai nhân vật Draco Malfoy trong phim Harry Potter, bất ngờ trở thành linh vật may mắn tại Trung Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MONEYCONTROL

Các video trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy nhiều nhà trang trí những tấm áp phích đỏ kèm lời chúc may mắn, chỉ khác một đều là trong năm nay, hình ảnh Malfoy dường như chiếm vị trí trung tâm.

Diễn viên Tom Felton (39 tuổi) cũng bất ngờ khi hình ảnh của mình lúc nhỏ tham gia loạt phim "Harry Potter" nổi tiếng ở Trung Quốc. Anh đã đăng lên mạng xã hội Instagram ảnh chụp tấm áp phích treo ở sảnh chính của một trung tâm thương mại tại Trung Quốc, với nhân vật Draco Malfoy ở chính giữa.

Series phim Harry Potter gồm 8 phần đã trở nên nổi tiếng với công chúng toàn cầu kể từ khi ra mắt phần đầu tiên vào năm 2001, với nội dung dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn J.K. Rowling. Cả tiểu thuyết và phim điện ảnh đều đạt những thành công lớn tại thị trường Trung Quốc.

Trong loạt phim, diễn phiên Tom Felton vào vai nhân vật Draco Malfoy, một trong những phản diện của nhân vật chính Harry Potter, do diễn viên Daniel Radcliffe đảm nhận.