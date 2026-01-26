Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Phan Đinh Tùng ra sao khi trở lại showbiz?

Thạch Anh
Thạch Anh
26/01/2026 19:26 GMT+7

Phan Đinh Tùng cho thấy nỗ lực làm mới mình sau hành trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai'. Gần đây, anh gây chú ý khi trình làng 'Có lẽ nào' kết hợp cùng Phương Thanh và Freaky.

MV Có lẽ nào đánh dấu màn kết hợp lần đầu giữa Phan Đinh Tùng, Phương Thanh và Freaky. Trước đó, ca khúc này từng gây sốt thị trường nhạc Việt một thời, song nay trở lại không phải để gợi hoài niệm mà để kể tiếp một câu chuyện đã trưởng thành.

Phan Đinh Tùng ra sao khi trở lại showbiz?- Ảnh 1.

Phan Đinh Tùng liên tục ra sản phẩm âm nhạc sau khi trở lại showbiz

Ảnh: NVCC

Chia sẻ về việc chọn làm mới một ca khúc vốn đã quen thuộc, Phan Đinh Tùng cho biết điều khiến anh rung động không nằm ở giai điệu, mà ở câu hỏi “có lẽ nào”. Nam ca sĩ bộc bạch: “Đó là câu hỏi không cần lời đáp. Nó giống như khoảnh khắc mình ngoảnh lại một điều đã từng rất thật, rất sâu, nhưng không còn đủ gần để gọi tên. Khi hát câu đó ở thời điểm này, tôi không còn thấy buồn, chỉ thấy lặng”.

Ở phiên bản Có lẽ nào, Phương Thanh không hát Thu cuối bằng tâm thế của một cô gái năm nào, mà thể hiện bằng trải nghiệm của người đã đi qua những cảm xúc khác nhau trong đời. Giọng hát khàn đặc trưng không còn mang theo day dứt, mà là sự chấp nhận nhẹ nhàng.

Tâm huyết của Phan Đinh Tùng

Phan Đinh Tùng hy vọng sự kết hợp giữa anh và Phương Thanh mang đến cảm giác quen thuộc nhưng không cũ. “Anh tài" 7X đã cố gắng giữ lại tinh thần ballad lãng mạn - phần hồn đã giúp Thu cuối sống bền bỉ suốt nhiều năm, trong khi Freaky với màu sắc rap hiện đại mở ra một không gian mới, nơi những suy tư của thế hệ sau đối thoại với cảm xúc của những người đã đi qua nhiều mùa yêu. Cũng theo tiết lộ, Phương Thanh đảm nhận vai trò cầu nối, giữ cho bài hát không trôi về hoài niệm.

Phan Đinh Tùng ra sao khi trở lại showbiz?- Ảnh 2.

Phan Đinh Tùng nói ở hiện tại, anh không cần chứng minh điều gì

Ảnh: NVCC

Nói về lần kết hợp này, Phan Đinh Tùng chia sẻ: "Sau nhiều năm làm nghề, tôi nghĩ điều quý nhất không còn là hát hay hơn, mà là hát thật hơn. Tôi nghĩ không cần chứng minh điều gì. Chỉ cần để bài hát tự chảy, hãy để những khoảng lặng và cảm xúc nói thay".

Có thể thấy sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Phan Đinh Tùng chính thức trở lại showbiz với các dự án âm nhạc mới. Việc liên tục trình làng các sản phẩm cho thấy sự máu lửa, bền bỉ của anh đối với nghề. Thậm chí, giọng ca 7X còn vạch ra nhiều kế hoạch dài hơi, điển hình là ở dự án remake, Phan Đinh Tùng dự kiến mời 5 nghệ sĩ đến từ 5 châu lục cùng góp giọng, đồng thời mở rộng sự tham gia của nhiều anh tài, chị đẹp và những gương mặt trẻ của Tân binh toàn năng.

Phan Đinh Tùng Ca sĩ Phan Đinh Tùng showbiz Anh trai vượt ngàn chông gai
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
