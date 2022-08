Phan Hiển lên tiếng đính chính về bức ảnh gây hiểu lầm với một cô gái

Mới đây, Phan Hiển gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh thân thiết bên một cô gái. Cả hai thoải mái nắm tay, thể hiện cử chỉ tình cảm dành cho nhau. Kèm theo đó, nam vũ công viết: “Rất lâu rồi mới có dịp đứng chung khung hình với Mỹ An".

Lập tức, danh tính của cô gái này khiến khán giả tò mò. Thậm chí, nhiều người còn bày tỏ thắc mắc về người đẹp xuất hiện chung khung hình với chồng của Khánh Thi.

Trước những phản ứng của cộng đồng mạng, Phan Hiển tiếp tục đăng tải dòng trạng thái đính chính về mối quan hệ của cả hai. Nam vũ công nói Mỹ An - cô gái xuất hiện trong khung ảnh là chị họ của anh. Để minh chứng, Phan Hiển chia sẻ loạt ảnh gia đình của mình, trong đó có thể thấy kiện tướng Khánh Thi cũng có mối quan hệ thân thiết với Mỹ An.





Phan Hiển gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đã gây hiểu lầm. Anh chia sẻ: “Có thể còn nhiều người chưa biết Mỹ An là chị họ của Hiển, nên sáng nay khi Hiển đăng hình gây hiểu lầm. Hiển xin giới giới thiệu một chút, xét về tuổi thì Mỹ An nhỏ hơn Hiển, nhưng xét về vai vế thì cô ấy lại lớn hơn vì mẹ của Mỹ An là chị ruột của mẹ Hiển”.

Đồng thời, nam vũ công cho biết anh và Mỹ An lớn lên cùng nhau, đi tập văn nghệ cùng nhau và mẹ của Mỹ An cũng là người dẫn dắt anh đến con đường nghệ thuật. Do có khoảng thời gian dài gắn bó nên anh thân với người đẹp sinh năm 1996 hơn cả em ruột của mình. Phan Hiển cho biết hiện tại, Hoàng Mỹ An đang là ca sĩ của trung tâm Thúy Nga. Anh mong mọi người không hiểu lầm về mối quan hệ của cả hai.

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, từng đoạt Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013. Cô từng là học trò của Khánh Thi. Dù có nhiều lợi thế để phát triển con đường nhảy múa song cô quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát ở hải ngoại. Hoàng Mỹ An sở hữu thành tích học tập ấn tượng khi tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Nam California (University of Southern California) với GPA gần như tuyệt đối 3.95/4.0.