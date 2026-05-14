Phản hồi: Kênh Chiến Lược đã sạch

Báo Thanh Niên ngày 29.4.2026 phản ánh tuyến kênh trên đường Chiến Lược, P.Bình Trị Đông, TP.HCM chịu cảnh rác ngập mặt kênh, làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị...

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND P.Bình Trị Đông đã tổ chức thực hiện vớt rác, khơi thông dòng chảy, bảo đảm vệ sinh môi trường trên tuyến kênh Liên Xã (còn gọi là kênh Chiến Lược - ảnh), rạch ông Búp.

Kênh Chiến Lược đã sạch Ảnh: UBND P.Bình Trị Đông cung cấp

Một góc kênh Liên Xã nay đã sạch Ảnh: UBND P.Bình Trị Đông cung cấp

Đến nay, khu vực đã thông thoáng, không còn tình trạng rác thải ứ đọng. UBND P.Bình Trị Đông cũng đã lắp đặt 14 camera dọc tuyến kênh Liên Xã, rạch Ông Búp nhằm tăng cường công tác an ninh trật tự và làm cơ sở xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm vứt, xả rác xuống kênh rạch.