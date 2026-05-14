Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Từ đơn thư bạn đọc

Phản hồi: Kênh Chiến Lược đã sạch

Hà Thanh
Hà Thanh
14/05/2026 07:52 GMT+7

Báo Thanh Niên ngày 29.4.2026 phản ánh tuyến kênh trên đường Chiến Lược, P.Bình Trị Đông, TP.HCM chịu cảnh rác ngập mặt kênh, làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị...

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND P.Bình Trị Đông đã tổ chức thực hiện vớt rác, khơi thông dòng chảy, bảo đảm vệ sinh môi trường trên tuyến kênh Liên Xã (còn gọi là kênh Chiến Lược - ảnh), rạch ông Búp.

Kênh Chiến Lược đã sạch - Ảnh 1.

Kênh Chiến Lược đã sạch

Ảnh: UBND P.Bình Trị Đông cung cấp

Kênh Chiến Lược đã sạch - Ảnh 2.

Một góc kênh Liên Xã nay đã sạch

Ảnh: UBND P.Bình Trị Đông cung cấp

Đến nay, khu vực đã thông thoáng, không còn tình trạng rác thải ứ đọng. UBND P.Bình Trị Đông cũng đã lắp đặt 14 camera dọc tuyến kênh Liên Xã, rạch Ông Búp nhằm tăng cường công tác an ninh trật tự và làm cơ sở xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm vứt, xả rác xuống kênh rạch.

Tin liên quan

Phản hồi: Điểm dừng xe buýt đã thông thoáng

Phản hồi: Điểm dừng xe buýt đã thông thoáng

Báo Thanh Niên ngày 26.8.2025 đăng tin phản ánh điểm dừng xe buýt gần trước nhà số 102 Phổ Quang, P.Tân Sơn Hòa (trước đây thuộc P.2, Q.Tân Bình), TP.HCM, bị biến thành nơi tập kết phế liệu ve chai, rất nhếch nhác (ảnh 1).

Dân bức xúc vì vụ xả thải gây ô nhiễm môi trường: Doanh nghiệp phản hồi gì?

Phản hồi: Dọn rác trên lòng kênh tại cầu Rạch Lăng

Khám phá thêm chủ đề

Kênh Chiến Lược Rác ô nhiễm môi trường vớt rác kênh Liên Xã
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận