Bình luận 'xả rác thoải mái cho lao công dọn' ở Thảo Cầm Viên gây bức xúc

Ngày 2.5, mạng xã hội lan truyền bài viết ghi lại một bình luận gây tranh cãi liên quan đến việc xả rác tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, khiến nhiều người bức xúc.

Cụ thể, dưới một clip về "đám cưới" của hươu cao cổ Phi Phi và Thảo Em, tài khoản S. viết: "Giá vé rẻ, mọi người rủ nguyên gia đình vào đó trải chiếu ăn uống rồi xả rác thoải mái cho lao công dọn rác".

Bình luận gây bức xúc trên mạng xã hội về chuyện xả rác bừa bãi dưới clip về Thảo Cầm Viên ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi fanpage chính thức của Thảo Cầm Viên chụp lại và đăng tải, chỉ ít phút sau, bình luận này đã biến mất dưới clip.

Nội dung trên nhanh chóng gây phản ứng trong cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ "đáng buồn" trước cách nghĩ về việc xả rác nơi công cộng.

Tài khoản Facebook Hương Vũ đề nghị Thảo Cầm Viên nên lắp bảng thông báo mức xử phạt cao đối với hành vi xả rác, kèm cảnh báo có camera ghi hình. Trong khi đó, nickname Bé Bào Ngư chia sẻ: "Thật đáng buồn, ai cũng là con người mà".

Nhân viên dọn vệ sinh ở Thảo Cầm Viên căng mình vào những ngày cuối tuần, nghỉ lễ ẢNH: T.C.V

Ở chiều ngược lại, một số ít ý kiến cho rằng có thể tài khoản S. đang phản ánh lại hành vi từng chứng kiến, tức là lên án một "nhóm người" xả rác. Tuy nhiên, do cách diễn đạt thiếu rõ ràng, bình luận này vẫn gây nhiều tranh cãi.

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, những ngày nắng nóng cao điểm tại TP.HCM, đội ngũ nhân viên vệ sinh vẫn nỗ lực duy trì cảnh quan. Tại các bãi cỏ và dọc lối đi, nhân viên thường xuyên túc trực, thu gom rác, bao ni lông để giữ không gian sạch sẽ cho khách tham quan.

"Thảo Cầm Viên mong du khách hãy thương anh chị em nhân viên để chung tay giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khi đến tham quan", đại diện đơn vị chia sẻ.

Vẫn còn một số người xả rác bừa bãi trong Thảo Cầm Viên

Phía dưới bài đăng của Thảo Cầm Viên, nhiều người từng đến đây cũng để lại bình luận cho biết đã chứng kiến thường xuyên cảnh người dân xả rác bừa bãi.

Tài khoản Đại Ca Khoai Tây viết: "Mới ghé Thảo Cầm Viên gần đây, thật sự ý thức của nhiều người quá tệ, ăn uống xong thả ngay dưới chân. Trong khi thùng rác ngay bên cạnh. Trên mạng mà họ còn nói được vậy, không biết lúc làm thật thì họ làm tới mức nào".

Những bao ni lông, chai nước bị quăng bừa bãi trong Thảo Cầm Viên luôn có người đi dọn ẢNH: T.C.V

Nickname Ngọc Anh cũng chia sẻ việc xả rác bừa bãi của khách đến Thảo Cầm Viên đang diễn ra hằng ngày, đặc biệt dịp lễ cuối tuần. "Mấy lần mình đi vào chủ nhật thấy người đông thì mừng nhưng rác cũng vì đó mà quá tải. Thương mấy anh chị em nhân viên dọn vệ sinh và thu gom rác làm không xuể. Giá như mọi người có ý thức hơn một chút, mang đi thì mang về được và chỉ cần để lại dấu chân mà thôi", người này viết.

Chủ tài khoản Hàn Suất thì đánh giá, Thảo Cầm Viên dù có bán nước nhưng vẫn cho khách mang đồ ăn, nước uống từ ngoài vào. "Nhiều gia đình chọn nơi đây để trải bạt ngồi ăn uống, hy vọng khi ăn xong họ biết dọn dẹp phần của mình", nickname Hàn Suất bày tỏ.

Nhân viên vệ sinh làm "hết công suất" thu dọn rác bị quăng bừa bãi ẢNH: T.CV.

Nhiều người mong cộng đồng cùng nâng cao ý thức để giữ vệ sinh chung ẢNH: T.C.V

Facebook An Đỗ cũng chia sẻ đã chứng kiến nhiều người quăng rác bừa bãi trong Thảo Cầm Viên và khuyên mọi người hãy cùng chủ động giữ gìn vệ sinh chung.

Cùng quan điểm, nickname N.N cho rằng có những người đang xem việc xả rác để lao công dọn là hiển nhiên vì đây là phần việc của họ. Khi chứng kiến những người xả rác bừa bãi, anh đã nhắc nhở nhưng người được nhắc lại tỏ vẻ khó chịu.