Phấn khích khi nam ca sĩ trẻ nổi tiếng bất ngờ biểu diễn trên chuyến bay

Nam ca sĩ Lewis Capaldi CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Theo tờ New York Post ngày 30.3, ca sĩ Lewis Capaldi (27 tuổi, ở Scotland) đã hát tặng hành khách nghe một bài hát trong album mới sắp phát hành là Broken By Desire To Be Heaven Sent khi đang ở trên chuyến bay của British Airways từ London đến Los Angeles (Mỹ).



Người hâm mộ trên máy bay đã bị sốc khi Lewis đến bằng xe đẩy đồ uống và phát đồ giải khát cho từng người.

Anh ấy tiếp tục phục vụ những khách hàng khác trước khi thông báo rằng sẽ hát một vài câu trong ca khúc mới là Wish You The Best.

“Tôi xin lỗi vì có người đang ngủ”, anh vừa nói vừa lấy cây đàn guitar ra.

Sau khi kết thúc phần biểu diễn của mình, Lewis nói đùa: “Xin lỗi vì đã làm phiền chuyến bay của bạn”.

Những hành khách trên chuyến bay đã lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc thú vị này và chia sẻ nó trên mạng xã hội.

Nicola Barker, một nhân viên của British Airways và là người hâm mộ cuồng nhiệt của Lewis, cho biết: “Quả thực đây là một khoảnh khắc thú vị khi xem Lewis biểu diễn với cây đàn guitar trong suốt chuyến bay”.

Lewis đã chia sẻ về khoảnh khắc này trên trang Instagram của anh ấy khiến những người hâm mộ khác rất ghen tị.

“Tôi cho rằng bạn không nhận ra mình thực sự nổi tiếng như thế nào”, một người nói đùa, trong khi những người khác khen ngợi buổi trình diễn độc đáo này.

“Đó là lý do tại sao tất cả chúng tôi đều yêu quý anh”, một người nói.