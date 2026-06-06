Phần Lan xác định 4 nghi can vụ phá hoại cáp ngầm biển Baltic

Ngày 5.6, cảnh sát Phần Lan cho biết đã xác định 4 nghi can trong vụ hư hại 2 đường cáp viễn thông ngầm dưới biển Baltic vào năm ngoái, theo Reuters.

Phần Lan đã bắt giữ tàu chở hàng Fitburg vào ngày 31.12.2025 khi tàu này đang trên hành trình từ Nga đến Israel, do nghi ngờ làm hư hỏng các đường cáp chạy từ Helsinki qua vịnh Phần Lan tới Estonia. Con tàu treo cờ đảo quốc Saint Vincent và Grenadines tại Caribbean.

Tàu Fitburg (trái) bị lực lượng chức năng Phần Lan bắt giữ vào ngày 31.12.2025 ngay sau sự cố cáp ngầm ẢNH: REUTERS

Cảnh sát cho biết đã điều tra các hành vi nghi ngờ như cố ý phá hoại tài sản nghiêm trọng, cố ý mưu toan làm hư hỏng tài sản nghiêm trọng và can thiệp nghiêm trọng vào hệ thống viễn thông.

Cảnh sát cho biết con tàu đã bị giữ lại cho đến giữa tháng 1 để phục vụ điều tra. Bằng chứng đã được thu thập từ hiện trường vụ tai nạn, từ chính con tàu và từ "các thiết bị thuộc về các thành viên thủy thủ đoàn".

Cuộc điều tra hình sự đã hoàn tất và hồ sơ vụ án đang được chuyển giao cho các công tố viên để xem xét truy tố.

"Cuộc điều tra kết luận có 4 nghi phạm, 3 người trong số đó hiện vẫn đang bị áp dụng lệnh cấm xuất cảnh", cảnh sát cho biết.

Khu vực biển Baltic đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau một chuỗi các sự cố mất điện cáp nguồn, đường truyền viễn thông và đường ống dẫn khí đốt. NATO đã tăng cường hiện diện quân sự tại đây với các tàu hộ tống, máy bay và tàu không người lái.