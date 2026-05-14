Quân đội Ba Lan chặn máy bay trinh sát Nga ở biển Baltic

Văn Khoa
14/05/2026 11:48 GMT+7

Quân đội Ba Lan nói đã chặn một máy bay trinh sát Nga trên vùng biển quốc tế ở biển Baltic với cáo buộc chuyến bay của Nga là một hành động khiêu khích và mối đe dọa tiềm tàng, theo Reuters sáng nay 14.5.

"Chiếc máy bay đang bay trong không phận quốc tế mà không có kế hoạch bay đã đăng ký và đã tắt bộ phát đáp. Không có sự vi phạm không phận Ba Lan", quân đội Ba Lan thông báo trên mạng xã hội ngày 13.5.

Quân đội Ba Lan chặn máy bay trinh sát Nga ở biển Baltic? - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay Il-20 của Nga

Ảnh: Chụp màn hình TASS

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz viết trên mạng xã hội X giải thích rằng các chuyến bay không bật bộ phát đáp có thể gây ra mối đe dọa cho những máy bay khác nên cần phản ứng ngay lập tức.

"Máy bay của chúng tôi đã chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Nga trên vùng biển quốc tế ở biển Baltic. Đây là một hành động gây hấn khác của Liên bang Nga và là một cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không của chúng tôi", ông Kosiniak-Kamysz viết trên X.

Trước đó vào ngày 13.5, quân đội Ba Lan tuyên bố đã tiến hành các hoạt động quân sự trong không phận Ba Lan như một biện pháp phòng ngừa trước các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Ông Putin nói Nga sẽ triển khai tên lửa Sarmat 'mạnh nhất thế giới' trong năm nay

Cũng trong ngày 13.5, Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Moscow đã phóng ít nhất 800 máy bay không người lái, nhắm vào những khu vực gần biên giới các nước NATO nhất, theo Reuters.

Ông Zelensky nói 6 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công nói trên. Một cố vấn của vị tổng thống này còn nói rằng cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine đã bị tấn công 23 lần trong cuộc oanh tạc đó.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga đối với tuyên bố trên của Ba Lan và cáo buộc từ Tổng thống Zelensky. Nga luôn bác bỏ các cáo buộc tấn công vào dân thường.

Bộ Quốc phòng Nga tối 13.5 tuyên bố trong 24 giờ, quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải do quân đội Ukraine sử dụng cũng như các khu vực triển khai quân của đối phương, theo Hãng tin TASS.

Nga tố Ba Lan tiếp tay cho Ukraine ám sát tướng tình báo

