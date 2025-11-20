Ba Lan triển khai 10.000 binh sĩ đối phó nguy cơ tấn công

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết sẽ triển khai 10.000 binh sĩ để bảo vệ hạ tầng quan trọng như đường sắt trước các cuộc tấn công phá hoại, theo tờ The Telegraph ngày 20.11.

Binh sĩ Ba Lan mang một máy bay không người lái đánh chặn trong cuộc thử nghiệm ở vùng đông nam nước này hôm 18.11 ẢNH: AFP

Quyết định được đưa ra sau các vụ nổ hôm 16.11 tại một đoạn đường sắt chuyên chuyển hàng viện trợ từ Warsaw đến biên giới Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói đây là hành động phá hoại chưa từng thấy do 2 người Ukraine thực hiện, mà ông cáo buộc là có phối hợp với tình báo Nga.

Ông Tusk cho biết đã yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cung cấp toàn bộ thông tin về các công dân Ukraine liên quan. Ông nói rằng ông Zelensky đã hứa sẽ chỉ thị các cơ quan hữu quan hợp tác chặt chẽ với phía Ba Lan.

Để đáp trả, Ba Lan tuyên bố sẽ đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga tại nước này, nằm ở thành phố Gdansk. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cũng nói sẽ kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) hạn chế việc đi lại của các nhà ngoại giao Nga trong khối Schengen.

Nga đã bác bỏ cáo buộc liên quan những vụ nổ và tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách hạn chế hiện diện ngoại giao và lãnh sự của Ba Lan tại Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi cáo buộc của Ba Lan là hoàn toàn vô căn cứ và phản ánh quan điểm bài Nga của Warsaw, theo TASS.

"Quan hệ với Ba Lan đã hoàn toàn xấu đi. Đây có lẽ là biểu hiện của sự suy thoái và tham vọng của giới chức Ba Lan nhằm giảm khả năng duy trì quan hệ lãnh sự hoặc ngoại giao xuống mức không. Chúng tôi chỉ có thể lấy làm tiếc về điều này", ông Peskov nói về quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Gdansk.