Phân luồng giao thông phục vụ lễ khánh thành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Theo thông báo của Bộ GTVT, lễ tổ chức cắt băng khánh thành được tổ chức trực tuyến tại 2 điểm cầu. Điểm cầu tại tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại Km33+800 dự án Nha Trang - Cam Lâm, thuộc địa bàn xã Cam Hiệp Nam (H.Cam Lâm). Điểm cầu kết nối tại tỉnh Bình Thuận tổ chức tại Km 1604+700 dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết (giao với QL1) thuộc xã Vĩnh Hảo (H.Tuy Phong).



Tại lễ khánh thành điểm cầu chính H.Cam Lâm (Khánh Hòa), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đến dự và chỉ đạo, cùng nhiều đại biểu lãnh đạo bộ ngành T.Ư.



Tại điểm cầu H.Tuy Phong (Bình Thuận) có Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng chủ trì, với sự tham dự của đại diện nhiều bộ, ngành T.Ư và lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tham dự.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được đưa vào khai thác, vận hành từ ngày 19.5 QUẾ HÀ

Không đi vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết từ 12 giờ trưa nay 18.6

Để đảm bảo an toàn giao thông cho buổi lễ khánh thành, Bộ GTVT đã có công văn gửi Cục CSGT (Bộ Công an), Công an Khánh Hòa và Bình Thuận tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo cho lễ khánh thành diễn ra an toàn, thông suốt.

Theo Ban 7 (chủ đầu tư dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết), phương án tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra buổi lễ từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 18.6, dự kiến thực hiện như sau:

Đối với hướng từ Bắc vào Nam, phân luồng cho xe đi theo QL1 (không cho vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết).

Còn đối với xe lưu thông từ hướng Nam ra Bắc thì phân luồng đi ra cao tốc từ nút giao Chợ Lầu (Km162+777, đi qua xã Hải Ninh, H.Bắc Bình) và tiếp tục đi theo QL1 (lý trình Km1639+200).

CSGT sẽ phân luồng không cho xe vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết từ 12 giờ trưa nay (theo hướng từ Bắc vào Nam) QUẾ HÀ

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ được phép lưu thông vận tốc 80 km/h

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài tuyến là 100,8 km đi qua 4 huyện thuộc tỉnh Bình Thuận là Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam. Đoạn cao tốc này có 5 nút giao liên thông gồm: nút giao Vĩnh Hảo tại Km134+700; nút giao Chợ Lầu tại Km162+777,78; nút giao Đại Ninh tại Km178+655,22; nút giao Ma Lâm tại Km208+701,74 và nút giao Phan Thiết tại Km234+617,56 (nối vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây).

Xe lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng từ Nam ra Bắc sẽ đi ra QL1 từ nút giao Chợ Lầu, đi qua xã Hải Ninh, H.Bắc Bình để ra QL1 QUẾ HÀ

Giai đoạn hoàn chỉnh thiết kế là đường cao tốc cho vận tốc 100-120 km/h (theo Tiêu chuẩn TCVN 5729 - 2012); nhưng hiện nay đang ở giai đoạn đầu tư phân kỳ với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 17,0 m, chỉ với vận tốc 80 km/h. Toàn bộ dự án với vốn đầu tư công là 10.853,90 tỉ đồng, do Ban 7 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 9.2020, đến nay đã cơ bản hoàn thành tuyến chính, được đưa vào khai thác, vận hành từ ngày 19.5.

Bộ GTVT cho biết, việc hoàn thành 2 dự án Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết nâng tổng số đường cao tốc trục Bắc - Nam lên đến 950 km.

Dự án Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ góp phần kết nối các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận gần hơn, nhanh hơn với TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển, mở rộng hoạt động kinh tế, liên kết vùng, đồng thời giảm tải cho QL1, nâng cao năng lực vận tải và đảm bảo an toàn giao thông.