Phân luồng giao thông ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong lễ hội khai ấn đền Trần (P.Lộc Vượng, TP.Nam Định), Công an tỉnh Nam Định đã huy động tối đa lực lượng tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông trên các ngả đường.