Phần mềm đo thị lực cho người không biết chữ, phát hiện sớm bất thường thị giác

Phần mềm đo thị lực, đánh giá chức năng thị giác

"Lập trình và triển khai phần mềm đánh giá chức năng thị giác DucGiangVas 2025" do thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Thịnh và đồng nghiệp (Bệnh viện đa khoa Đức Giang) thực hiện, đoạt giải nhất hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y khu vực Hà Nội lần thứ 31. Lễ trao giải được tổ chức ngày 30.12, tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Các đề tài, kỹ thuật đoạt giải nhất được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ẢNH: BTC

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Thịnh, phần mềm đã được triển khai thử nghiệm tại Khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, một số trạm y tế phường và bệnh viện tuyến quận.

Kết quả sử dụng thực tế cho thấy, phần mềm hoạt động ổn định, dễ thao tác, đáp ứng tốt nhu cầu đo thị lực, sắc giác, độ tương phản trong các điều kiện khám khác nhau, có thể ứng dụng rộng rãi trong hoạt động khám chữa bệnh.

Phần mềm có ưu thế lớn về khả năng triển khai tiết kiệm chi phí, không yêu cầu cài đặt, chạy được trên mọi thiết bị có màn hình (máy tính, máy tính bảng, điện thoại, tivi), dùng được cả trực tuyến và ngoại tuyến. Nhờ đó, phần mềm thích hợp cho bệnh viện đa khoa, phòng khám mắt, các khoa lâm sàng khác, trạm y tế xã, phường, trường học, cơ quan, cũng như các chương trình khám lưu động, sàng lọc cộng đồng, đảm bảo các yêu cầu chuyên môn.

Theo đánh giá của ban giám khảo hội thi, so với các kỹ thuật truyền thống, đề tài mang lại nhiều tác động xã hội tích cực: mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi thiếu thiết bị nhãn khoa tiêu chuẩn; tăng khả năng phát hiện sớm bất thường thị giác (giảm tương phản, rối loạn sắc giác), từ đó nâng cao hiệu quả phòng chống mù lòa trong cộng đồng; hỗ trợ tốt cho trẻ em và người không biết chữ nhờ bảng hình trực quan.

PGS-TS, bác sĩ Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức giang, cho biết hội thi thu hút 133 kíp kỹ thuật đăng ký, với gần 400 y, bác sĩ, kỹ thuật viên trẻ của 32 đơn vị y tế tham gia.

Nhiều đề tài, kỹ thuật có tính ứng dụng cao, giải quyết những vấn đề sát thực tiễn điều trị và quản lý bệnh viện, góp phần chuẩn hóa quy trình, cải tiến chất lượng, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Ban tổ chức hội thi đã lựa chọn, trao 19 giải nhất trong số 76 đề tài đoạt giải. Giải nhất toàn đoàn thuộc về Bệnh viện đa khoa Đức Giang; giải nhì toàn đoàn thuộc về Bệnh viện Bạch Mai và giải ba toàn đoàn thuộc về Bệnh viện Thanh Nhàn.