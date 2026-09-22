Phan Nhi Beauty đang gây xôn xao là ai?

Mới đây, Phan Nhi Beauty trở thành cái tên được cộng đồng mạng quan tâm. Theo ghi nhận, hiện trên các trang bàn luận, nhân vật này được nhắc đến vì liên quan một vụ ồn ào. Cùng thời điểm này, nhiều người dùng tràn vào trang cá nhân của nhà sáng tạo nội dung này, để lại nhiều bình luận trái chiều, mang tính chất mỉa mai.

Phan Nhi Beauty trước khi vướng ồn ào

Lập tức, thông tin về Phan Nhi Beauty được dân mạng tìm kiếm. Cô sinh năm 1989, là một nhà sáng tạo nội dung và đồng thời kinh doanh online. Cô thường xuyên đăng tải những clip chia sẻ về chuyện làm đẹp, đồng thời giới thiệu những liệu trình giúp các cô gái cải thiện vẻ ngoài. Những video được nhân vật này đăng tải hút hàng trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem, cho thấy sự quan tâm của cộng đồng mạng dành cho Phan Nhi Beauty.

Chân dung Phan Nhi Beauty - cô gái đang gây xôn xao trên mạng xã hội Ảnh: Cắt từ clip Facebook Phan Nhi Beauty

Theo ghi nhận, trang cá nhân của Phan Nhi Beauty đạt hơn 900.000 lượt theo dõi. Đây là nơi cô đăng tải những hình ảnh mới, đồng thời phục vụ cho công việc kinh doanh. Bài đăng mới nhất của cô gái này là hồi 14.9, khi chủ tài khoản chia sẻ hình ảnh với vòng eo thon gọn kèm theo dòng trạng thái đầy tình cảm.

Trang cá nhân cũng là nơi Phan Nhi Beauty chia sẻ về cuộc sống sang chảnh của mình. Cô thường xuyên đăng tải những clip "đập hộp" những món đồ đắt tiền. Hồi 29.8, cô chia sẻ video ghi lại món quà là chiếc túi hiệu được "người thương" dành tặng. Thời điểm đó, cô tiết lộ món quà này có giá hơn 95 triệu đồng, đồng thời chia sẻ: "Tôi mê chiếc túi này lắm nên mới đòi, chứ bây giờ phải tiết kiệm vì làm ăn cũng khó khăn".

Bên cạnh đó, Phan Nhi Beauty còn đăng tải những khoảnh khắc bình dị ở chùa. Tuy nhiên sau khi những thông tin tiêu cực về nhà sáng tạo nội dung này được lan truyền, nhiều người tràn vào trang của cô, để lại những phản hồi tiêu cực dưới những bức ảnh này. Trước đó, Phan Nhi Beauty cũng từng lên tiếng cảnh báo khi bị mạo danh với mục đích trục lợi.

Thời gian qua, việc nhiều nhà sáng tạo nội dung vướng phải ồn ào khiến người dùng mạng xã hội ngán ngẩm. Không ít ý kiến cho rằng khi đã là người nổi tiếng, cần ý thức trong việc giữ gìn hình ảnh thay vì sống buông thả, có những tác động tiêu cực đến xã hội.