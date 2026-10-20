Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp riêng, lên tiếng chuyện dựa dẫm chồng doanh nhân

Bên cạnh việc chăm sóc tổ ấm nhỏ, Phan Như Thảo dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Gần đây, cô tổ chức PMU’s Best Idol Awards 2026 - sự kiện thuộc lĩnh vực làm đẹp, thu hút gần 300 thí sinh tranh tài ở nhiều hạng mục. Năm nay, cuộc thi có nhiều chuyên gia, thí sinh đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó phải kể đến Brazil, Mexico, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Phan Như Thảo hội ngộ cựu người mẫu Ngọc Thạch (áo đen) tại sự kiện Ảnh: NVCC

Chồng và con gái đến ủng hộ Phan Như Thảo

Xuất hiện tại sự kiện, Phan Như Thảo diện đầm ôm trễ vai, khoe vóc dáng thon thả. Cô có dịp gặp gỡ nhiều đồng nghiệp thân thiết, trong đó đáng chú ý là cuộc hội ngộ với bạn thân Ngọc Thạch.

Ngoài ra, doanh nhân Đức An cùng con gái Bồ Câu cũng có mặt để chúc mừng Phan Như Thảo. Người đẹp cho biết từ khi bắt tay làm sự nghiệp riêng, cô luôn có gia đình bên cạnh động viên. Nếu như chồng doanh nhân vỡ òa trước sự vững vàng, tự tin của người đẹp 8X thì con gái bày tỏ niềm tự hào dành cho mẹ.

Chia sẻ về sự kiện, Phan Như Thảo cho biết bản thân dồn sức gần một năm cho mùa giải. Thậm chí có những khách mời vượt đường xa đến tham dự nên “dù kết quả ra sao, mỗi người đều nhận về giá trị riêng”. “Giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở chiến thắng, mà còn những gì chúng ta học hỏi được và những mối quan hệ chúng ta xây dựng”, người đẹp 8X nói thêm về ý nghĩa cuộc thi.

Chồng và con gái đến ủng hộ Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp riêng Ảnh: NVCC

Lấy chồng doanh nhân, vì sao Phan Như Thảo vẫn miệt mài làm việc?

Nói về chuyện vẫn miệt mài với công việc dù sở hữu cuộc sống sung túc, Phan Như Thảo chia sẻ năm 18 tuổi, cô nhìn công việc dưới góc độ là phương tiện để kiếm tiền. Hiện tại, người đẹp lại nhìn nhận ở một góc độ khác.

“Làm việc cũng là tạo ra một điều gì đó có giá trị, khi mình học thêm được điều mới, vượt qua một thử thách hay nhìn thấy những người xung quanh trưởng thành nhờ những việc mình làm. Điều đó khiến tôi thấy tự hào. Tôi cũng là người mê làm việc, nên dù có nghỉ ngơi thì chắc chắn sẽ lại tìm việc gì đó để làm trong lúc đang nghỉ”, diễn viên phim Sắc đẹp và danh vọng trải lòng.

Phan Như Thảo nói thêm nhiều lúc chồng mong cô nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình và cho chính bản thân mình. Thậm chí, nhiều lúc doanh nhân Đức An không hiểu lý do vì sao cô thích ôm việc vào người.

Phan Như Thảo mong muốn thực hiện những hoài bão riêng bên cạnh việc hoàn thành vai trò người phụ nữ trong gia đình Ảnh: NVCC

“Nhưng may mắn là chồng hiểu tính cách của tôi. Tôi không phải kiểu người có thể ngồi yên quá lâu, mà khi có ý tưởng mới, tôi bắt tay vào làm luôn”, Phan Như Thảo chia sẻ. Đồng thời, người đẹp cho biết bản thân thấy may mắn vì được gia đình ủng hộ, giúp đỡ để ngoài là một người vợ, một người mẹ cô vẫn có thể thực hiện những đam mê, hoài bão riêng.

Nói thêm về cuộc sống hôn nhân, Phan Như Thảo dành những lời “có cánh” cho chồng. Cô nói: “Anh ấy là chỗ dựa to lớn của tôi về mọi thứ. Anh ấy bao dung, chăm sóc, thấu hiểu và thật không dám nghĩ nếu không có anh ấy chắc tôi sẽ vất vả lắm. Cho nên tôi không chối bỏ việc mình dựa dẫm vào chồng. Ra đường tôi rất 'gấu' nhưng về nhà thấy mặt chồng là khóc”.

Dù vậy, Phan Như Thảo khẳng định việc xây dựng sự nghiệp riêng chẳng phải để chứng minh bản thân không dựa dẫm vào chồng. Cô lý giải: “Tôi có sự nghiệp trước cả khi gặp anh ấy mà”.

Theo Phan Như Thảo, việc một người vợ tìm được người chồng là chỗ dựa cũng là điều may mắn trong hôn nhân. Cô khẳng định: “Tôi trân trọng những gì anh An đã mang đến cho mình, và cũng trân trọng những gì bản thân đã nỗ lực xây dựng mỗi ngày”.