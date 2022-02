Phan Sào Nam trở lại trại giam tiếp tục thụ án

Ngày 7.2, luật sư Giang Hồng Thanh, người bảo vệ quyền và lợi ích, nghĩa vụ hợp pháp cho ông Phan Sào Nam (42 tuổi, trú Q.1, TP.HCM; cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online; “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua mạng Rikvip/Tip.club), cho biết thân chủ của ông đã tự nguyện trình diện để chấp hành nốt án tù trong bản án hình sự của TAND tỉnh Phú Thọ về tội “tổ chức đánh bạc”.

Tự nguyện chấp hành án tù trong ngày cận tết

Theo luật sư Thanh, ngay khi nhận được quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội về việc hủy 2 quyết định giảm án phạt tù, ông Phan Sào Nam đã gửi thư đến Cục Cảnh sát quản lý trại giam (C10 - Bộ Công an) và một số cơ quan để xin hướng dẫn thi hành án. Sau đó, ngày 23.12.2021, ông Phan Sào Nam đã tự nguyện đến Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) để trình diện, thi hành nốt 20 tháng 21 ngày tù còn lại trong bản án.

Luật sư Thanh cho hay ông Phan Sào Nam không có ý định bỏ trốn hay gây khó khăn cho cơ quan pháp luật. Bản thân ông Phan Sào Nam cũng có nhiều phiền muộn, đắn đo bởi quyết định tự nguyện chấp hành nốt án còn lại vào đúng dịp cuối năm, khi mọi người, mọi nhà đang chuẩn bị đoàn tụ, đón tết. Tuy nhiên, ông Phan Sào Nam đã xác định phải chấp hành bản án nên tự nguyện thi hành.

Về phần thi hành án dân sự, luật sư Thanh nói thân chủ của ông đã nộp hơn 1.384 tỉ đồng, chỉ còn hơn 10 tỉ đồng. Cuối tháng 11.2021, ông Phan Sào Nam và luật sư đã làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự H.Hòa Vang (Đà Nẵng) để tìm phương án bán 125 m2 đất thuộc dự án Golden Hills City (Đà Nẵng). Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục pháp lý nên bất động sản này chưa bán được.

Trước khi quay lại trại giam, ông Phan Sào Nam đề nghị luật sư Thanh phối hợp với gia đình và các cơ quan thi hành án dân sự giải quyết việc bán mảnh đất trên cùng một căn hộ chung cư tại P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) để có tiền bồi thường nốt hơn 10 tỉ đồng còn lại.

“Đại án” tiêu cực năm 2022

Theo hồ sơ vụ án, đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do ông Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, hoạt động từ tháng 4.2015, đến tháng 8.2017 thì bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.





Trong quá trình hoạt động, đường dây đánh bạc này phát triển thành một mạng lưới gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và khoảng gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến là hơn 9.853 tỉ đồng.

Theo bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội năm 2019, bị cáo Phan Sào Nam bị tuyên phạt 5 năm tù giam về các tội “tổ chức đánh bạc” và “rửa tiền’’. Trong quá trình chấp hành án tù tại Quảng Ninh từ tháng 4.2020, ông Phan Sào Nam đã được TAND tỉnh Quảng Ninh ra các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù với thời gian 19 tháng. Ngày 4.2.2021, TAND tỉnh Quảng Ninh lần thứ 2 chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại là 3 tháng 7 ngày. Ông Phan Sào Nam ra trại từ ngày 6.2.2021, sớm 22 tháng so với thời hạn.

Căn cứ kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại Hà Nội, cuối tháng 11.2021, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm và tuyên hủy các quyết định giảm thời gian chấp hành án với ông Phan Sào Nam, do các quyết định này không đủ điều kiện và trái pháp luật.

Liên quan đến sự việc này, cơ quan chức năng đã kiểm tra, làm rõ các sai phạm, tiêu cực, xử lý và yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với 9 tập thể, 29 cá nhân có liên quan. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, một số ủy viên Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo và cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh, liên quan việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện.

Ngoài ra, Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ cũng kỷ luật 4 cán bộ là phó thủ trưởng thường trực và nguyên phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ; nguyên giám thị, phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ liên quan đến việc ông Phan Sào Nam được tha tù trước thời hạn.

Tại phiên họp thứ 21 của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực mới đây đã quyết định đưa vụ tha tù cho ông Phan Sào Nam vào diện theo dõi, chỉ đạo để xử lý dứt điểm, triệt để trong năm 2022. Theo đó, những cán bộ đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xử lý xong, các trường hợp thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Công an T.Ư, TAND tối cao, Viện KSND tối cao, tỉnh Phú Thọ thì đã và đang xử lý.