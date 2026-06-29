Phan Thị Mơ tiết lộ cuộc sống sau khi lên chức Phó chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong TP.HCM

Tháng 4.2026, Phan Thị Mơ được bổ nhiệm chức Phó chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong TP.HCM được nhiều người quan tâm. Trong vai trò mới, cô mong muốn đóng góp vào việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp để hỗ trợ lẫn nhau, từ đó tạo nên những giá trị lớn hơn cho xã hội.

Sự thay đổi của Phan Thị Mơ

Phan Thị Mơ nỗ lực cân bằng ở nhiều vai trò khác nhau Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống sau khi “lên chức”, Phan Thị Mơ cho biết mọi thứ thay đổi theo hướng tích cực. Ở vai trò mới, người đẹp bày tỏ niềm hào hứng khi được tiếp xúc nhiều hơn với các doanh nhân thành đạt, từ đó có thêm nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh lẫn việc quản lý.

“Dù đảm nhận thêm trách nhiệm, Mơ vẫn phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống thường ngày. Mơ vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật, đóng phim, đóng kịch, làm ban giám khảo các cuộc thi. Đặc biệt, Mơ vẫn dành thời gian để chơi thể thao và duy trì một lối sống năng động, lành mạnh”, cô nói.

Nàng hậu chia sẻ thêm cô tự đặt cho mình một lịch trình, thời gian biểu trong ngày và trong tuần từ lúc đảm nhận vai trò phó chủ tịch. Cụ thể mỗi ngày Phan Thị Mơ dậy từ lúc 6 giờ sáng, nỗ lực hoàn thành các công việc đặt ra và duy trì thói quen ngủ trước 23 giờ.

Nàng hậu 9X vẫn giữ nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 36 Ảnh: NVCC

“Thay vì lúc trước có thể ngủ dậy trễ hơn, hiện tại Mơ tập cho mình một thời gian biểu phù hợp để cân bằng tất cả mọi thứ. Nói vậy chứ thực chất công việc của Mơ cũng không đến mức quá nhiều mà phải làm ngày đêm. Mọi thứ vẫn ở mức vừa đủ để mình có thể tự chủ được”, người đẹp bộc bạch thêm.

Theo Phan Thị Mơ, từ trước đến nay gia đình vẫn luôn theo dõi, ủng hộ và dành sự động viên cho cô trong công việc lẫn cuộc sống. Khi thấy con gái bận rộn hơn, ba mẹ người đẹp cũng không khỏi xót xa, lo lắng. Đấng sinh thành quan tâm đến chuyện ăn uống, tình hình sức khỏe của Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 vì trước đó, cô từng gặp vấn đề về dạ dày.

Phan Thị Mơ chia sẻ thêm: “Mỗi ngày ba mẹ đều gọi hỏi thăm công việc và thỉnh thoảng người thân cũng thu xếp mọi chuyện ở dưới quê để dành thời gian lên thăm Mơ. Vấn đề sức khỏe thì hiện tại Mơ cũng khá ổn, chỉ có bệnh đau dạ dày lâu lâu vẫn tái phát. Nhưng từ khi tham gia chơi các môn thể thao nhiều, Mơ cũng cảm thấy mình ổn hơn, sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều. Do đó, hiện tại Mơ ưu tiên cho vấn đề sức khỏe và thể thao mỗi ngày”.

Phan Thị Mơ tham gia các hoạt động thể thao để cải thiện sức khỏe Ảnh: NVCC

Mới đây, Phan Thị Mơ gây chú ý khi đảm nhận vai trò trưởng ban tổ chức một giải pickleball diễn ra tại TP.HCM, gây quỹ xây nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Theo Phan Thị Mơ, cô mong muốn giải đấu mang nhiều ý nghĩa hơn việc tìm ra người chiến thắng. “Chiếc cúp rồi sẽ được đặt lên kệ, còn một căn nhà có thể thay đổi cuộc sống của cả gia đình. Tôi nghĩ đó mới là giá trị lâu dài của chương trình", cô nói.

Người đẹp cho biết sẽ trao tặng 15 căn nhà, mỗi căn nhà dự kiến cần khoảng 60 triệu đồng. Nguồn kinh phí được hình thành từ sự chung tay của các doanh nghiệp trong câu lạc bộ và những hoạt động kết nối sau giải đấu. Phan Thị Mơ nói cô luôn tin các hoạt động thiện nguyện sẽ bền vững hơn nếu có sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp. Theo cô, thể thao là một cách kết nối tự nhiên, giúp nhiều người cùng gặp gỡ, chia sẻ và hướng đến mục tiêu chung.

"Tôi không nghĩ mình làm điều này để xây dựng hình ảnh. Nếu xuất phát từ mong muốn được ghi nhận thì rất khó đi đường dài. Tôi chỉ thấy vui khi sau mỗi chương trình sẽ có thêm người được giúp đỡ", cô nói khi được hỏi về việc làm thiện nguyện để đánh bóng tên tuổi.