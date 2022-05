Phan Thị Mơ: Tôi là chân dài kiểu gì mà quanh năm vẫn phải cày như 'trâu'

Hôm 6.5, Hoa hậu Phan Thị Mơ gây chú ý khi xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam 2022. Người đẹp chọn váy dạ hội đính đá sang trọng, khoe vóc dáng nóng bỏng. Được biết Phan Thị Mơ vừa là giám khảo, cũng là đại sứ hình ảnh đồng hành tại đấu trường nhan sắc này.

Ngoài nhan sắc xinh đẹp, chân dài quê Tiền Giang còn gây ấn tượng bởi sự thân thiện. Cô chào hỏi, giao lưu khi các du khách hoặc người dân địa phương nhận ra mình. Trước đó, mỹ nhân 9X đảm nhận vai trò vedette cho bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Phương Dung.

Phan Thị Mơ thú nhận năm nay mang lại cho bản thân nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Người đẹp đắt show đến bỏ bữa, mất ngủ, suýt viêm loét dạ dày vì lịch trình quá dày, trải dài khắp mọi miền đất nước. Thậm chí dịp lễ tết quan trọng, Phan Thị Mơ không có thời gian để vui vầy bên gia đình. Người đẹp bộc bạch: "Sự nghiệp tôi xán lạn nhưng tình cảm không may mắn. Tôi áy náy khi việc hôn nhân của bản thân vẫn khiến ba mẹ nặng lòng”.





“Mọi người đều nghĩ chân dài thì lắm đại gia, lắm mối tha hồ sung sướng. Nhưng tôi cũng không biết mình là chân dài kiểu gì mà quanh năm vẫn phải cày như trâu vậy, tôi đi làm còn nhiều hơn đi hẹn hò với người yêu. Nên làm người yêu của tôi cũng khổ lắm chứ không sướng đâu. Mà có lẽ vì tôi mê công việc như vậy nên để tìm được người thông cảm cũng khó. Mình chỉ trách mình chứ không dám than thở ai cả. Tự nhủ bản thân là duyên chưa tới vậy thôi", mỹ nhân quê Tiền Giang chia sẻ thêm.

Tuy vậy, Phan Thị Mơ cho biết mình không cô đơn và vẫn luôn nhìn vào nhiều tấm gương nữ nghệ sĩ thông minh, bản lĩnh trong showbiz như Lý Nhã Kỳ, Ngô Thanh Vân, Kim Tuyến... Họ đều là những người đẹp có đường tình duyên lận đận, hoặc kết hôn muộn nhưng sự nghiệp rất mỹ mãn, được nhiều người mến mộ. Tại sự kiện lần này, Phan Thị Mơ đã có cơ hội gặp gỡ, cùng làm việc với Lý Nhã Kỳ, một đàn chị đã truyền cho cô nhiều cảm hứng, động lực trên con đường theo đuổi giấc mơ của mình.

Lễ khai mạc Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam 2022 có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Lý Nhã Kỳ, Kim Tuyến, Trà My, Đào Thị Hà... Tuy chỉ mới phát động nhưng ban tổ chức đã nhận được hàng ngàn hồ sơ tham dự. Do đó, ban giám khảo sẽ có cuộc "so găng" để lựa chọn những nhân tố tiến sâu vào vòng trong.