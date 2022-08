Phân tích: Vì sao Liverpool có khởi đầu chậm chạp ở Ngoại hạng Anh?

Ngoại hạng Anh chuẩn bị diễn ra vòng đấu thứ tư và Liverpool - đội á quân ở mùa giải trước vẫn đang gặp nhiều khó khăn, rồi phải xếp ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 2 điểm. The Kop không thắng nổi dù chỉ một trận đấu sau 3 vòng, đây là khởi đầu tệ nhất của họ trong một mùa giải tại Ngoại hạng Anh dưới thời Jurgen Klopp.

MỘT DANH SÁCH DÀI CHẤN THƯƠNG

Trong mùa giải 2022-2023, Ngoại hạng Anh đã áp dụng luật mỗi đội bóng được thay tối đa 5 người trong một trận đấu. Tuy vậy, sau 3 vòng đấu, Liverpool lại gặp bất lợi khi đội hình chẳng còn nhiều cái tên chất lượng để đưa vào sân. Ở trận đấu gần nhất trên sân Old Trafford của Manchester United, chúng ta thấy rõ khuyết điểm này trong đội hình Liverpool. Jurgen Klopp đã mất đi đến 10 cầu thủ chất lượng trong đội hình vì những lý do khác nhau. Diogo Jota, Thiago Alcantara, Ibrahima Konate,.. gặp chấn thương trong khi đó tân binh được kỳ vọng rất nhiều là Darwin Nunez vắng mặt do bị treo giò. Việc thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt đã ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của Lữ đoàn đỏ và đó là nguyên nhân chính để dẫn đến chuỗi kết quả không tốt của Liverpool ở 3 trận đấu đã qua.

TUYẾN GIỮA QUÁ PHỤ THUỘC VÀO NABY KEITA

Sự vắng mặt gần đây nhất của Naby Keita đã khiến hàng tiền vệ của Liverpool hoạt động kém hiệu quả. Không có Keita, Liverpool mất cầu thủ có khả năng cầm bóng, tổ chức lối chơi. Trong thị trường chuyển nhượng mùa hè 2022, ngoài Carvalho, Jurgen Klopp đã khẳng định rằng đội bóng của mình không cần ký hợp đồng với một tiền vệ nào khác, tuy nhiên, nước đi mạo hiểm này đã khiến tuyến giữa của The Kop thiếu đi chiều sâu.

Ban đầu, Klopp muốn tạo điều kiện để những cái tên trẻ như Harvey Elliott và Carvalho ra sân. Tuy nhiên, cầu thủ dạng tiềm năng lại không đảm đương được tuyến giữa. James Milner - một cầu thủ năm nay đã 36 tuổi liên tục được xếp đá chính. Hàng tiền vệ của Liverpool cũng vì thế thiếu đi tốc độ và khả năng tranh chấp vốn có, đây rõ ràng không phải là hình ảnh của một CLB có nhiều tham vọng cạnh tranh danh hiệu.

Trước đó, Jude Bellingham đã được liên hệ để chuyển đến Anfield nhưng Borussia Dortmund đã khẳng định họ sẽ chỉ nhả người ở mùa giải năm sau và Liverpool không thể đợi đến thời điểm ấy. Vì vậy Lữ đoàn đỏ đã gia nhập cuộc đua để có được chữ ký của tiền vệ Frenkie de Jong.





KHÔNG CÒN TAY SĂN BÀN SADIO MANE

Việc mất đi một tiền đạo xuất sắc như Sadio Mane đã ảnh hưởng rất nhiều đến hàng công của Liverpool. Sự kết hợp giữa 3 cái tên Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah rất quan trọng đối với thành công của Liverpool và sau sự ra đi của Mane, Darwin Nunez - người được mua về để thay thế vẫn chưa thật sự hòa nhập.

Liverpool đã thực hiện trung bình 17,3 cú sút/trận sau 3 vòng đấu, chỉ có Manchester City với trung bình 18 cú sút/trận là đạt thông số tốt hơn, tuy vậy, Liverpool có được chỉ vỏn vẹn 4 bàn, tức là chưa bằng một nửa so với con số 9 bàn của Man City. Thống kê này cho thấy hàng công của Liverpool thiếu hiệu quả hẳn sau sự ra đi của Sadio Mane.

NHIỀU BẤT ĐỒNG ĐANG XẢY RA

Hành động thiếu kỷ luật của Nunez khi cầu thủ người Uruguay húc đầu vào hậu vệ của Crystal Palace và phải nhận thẻ đỏ khiến Liverpool phải thi đấu mất người và để đội bóng yếu hơn thủ hòa. Milner đã lớn tiếng với Virgil van Dijk sau bàn mở tỷ số của Manchester United. Đội trưởng Jordan Henderson khó chịu với Trent Alexander ‑ Arnold trên sân Old Trafford khi vị trí của hậu vệ phải Liverpool bị khai thác quá nhiều.

Từ con người đến kết quả trên sân, Liverpool đang gặp rất nhiều trắc trở. Ở trận đấu tại vòng 4, Liverpool sẽ được quay trở lại sân nhà và tiếp đón đội khách Bournemouth vào 21 giờ tối thứ Bảy (27.8). Nếu không sớm tìm phương án giải cho được bài toán lực lượng, Liverpool sẽ có một trận đấu khó khăn trước tân binh của giải Ngoại hạng Anh.