Phản ứng của Bích Phương khi Tăng Duy Tân công khai 'thả thính' trên sóng truyền hình

Tăng Duy Tân và Bích Phương trở thành tâm điểm tại tập 3 The Masked Singer Vietnam Ảnh: DatVietVAC

Bích Phương đỏ mặt trước màn 'phát tín hiệu' của Tăng Duy Tân

Tiếp nối hành trình giải mã những giọng ca bí ẩn, tập 3 The Masked Singer Vietnam 2026 - Ca sĩ mặt nạ chào đón hai khách mời Bảo Anh và Tăng Duy Tân, cùng tham gia cuộc chơi với ban cố vấn Trấn Thành, Bích Phương và MC Ngô Kiến Huy.

Trong tuần này, các cố vấn lựa chọn cho mình những hình tượng riêng, tạo nên màn tương tác đầy thú vị ngay từ đầu chương trình. Đáng chú ý, Tăng Duy Tân chọn hình tượng chuồn chuồn gắn trên áo. Nam ca sĩ hài hước giải thích rằng vì chuồn chuồn thường đi cùng bướm, đồng thời hướng sự chú ý về chiếc váy Bích Phương đang mặc. Tình huống này khiến Bích Phương không khỏi ngại ngùng, liên tục xua tay phân trần: "Ôi làm gì có, không phải thế. Không phải đâu, không có".

Trước phản ứng của nữ cố vấn, Bảo Anh còn hài hước kéo Trấn Thành và Ngô Kiến Huy ra một góc, nhường lại sân khấu cho cặp đôi sau màn “phát đường” khiến cả trường quay thích thú. Chứng kiến màn tương tác giữa hai đồng nghiệp, Ngô Kiến Huy còn trêu chọc: "Chúng tôi như thành người vô hình, tàng hình hết. May mà mình ăn cơm rồi, chứ không là no lắm".

Dàn nghệ sĩ nhiệt tình nhập cuộc “đẩy thuyền” cho Bích Phương và Tăng Duy Tân Ảnh: DatVietVAC

Trong khi đó, Trấn Thành cũng tranh thủ trêu chọc khi liên hệ câu chuyện với chính mình và bà xã Hari Won: "Ngại quá, bây giờ thì tôi đã hiểu mọi người khi nhìn tôi và Hari Won kiểu gì rồi, bây giờ đã hiểu rồi". Những màn tung hứng duyên dáng của dàn nghệ sĩ góp phần tạo nên không khí sôi nổi, mang đến những khoảnh khắc giải trí thú vị cho khán giả.

5 mascot mới của The Masked Singer Vietnam 2026

Bên cạnh những màn tung hứng bất ngờ, loạt manh mối khó đoán cùng các phần trình diễn giàu màu sắc của 5 mascot mới gồm Bò sữa Achu, Heo má hồng, Khỉ xù mì, Lion vui tươi, Cao bồi lang tiếp tục khiến ban cố vấn đưa ra nhiều phỏng đoán về danh tính các giọng ca bí ẩn.

Xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, đáng yêu, Bò sữa Achu nhanh chóng thu hút sự chú ý bằng lối trò chuyện tự nhiên, liên tục tương tác với ban cố vấn. Mascot tiết lộ chưa từng đi hát, khiến Trấn Thành và Bích Phương liên tưởng đến Đức Phúc qua cách nói chuyện. Trong khi đó, chi tiết liên quan đến Nalafarm mở ra thêm nhiều hướng suy đoán về danh tính nhân vật.

Hé lộ 5 mascot mới tại tập 3 The Masked Singer Vietnam 2026 Ảnh: DatVietVAC

Heo má hồng gây ấn tượng với hình ảnh điệu đà, nhí nhảnh và nguồn năng lượng dồi dào. Tự giới thiệu đến từ Đầm Sen Hậu Giang và thuộc thế hệ gen Z, mascot lập tức khiến Bích Phương nghĩ đến Hòa Minzy, còn Trấn Thành gọi tên Khởi My. Tuy nhiên, những manh mối tiếp theo khiến các dự đoán trở nên thiếu chắc chắn. Không chỉ hoạt ngôn, Heo má hồng còn phô diễn giọng hát nội lực cùng phong thái trình diễn giàu màu sắc, cho thấy tiềm năng trở thành nhân tố nổi bật của chương trình.

Với vẻ ngoài trẻ trung, tính cách lanh lợi và những biểu cảm tinh nghịch, Khỉ xù mì mang đến không khí sôi động ngay từ màn chào sân. Cách tương tác của mascot khiến Trấn Thành liên tưởng đến Nam Cody và Jayson Lei. Đáng chú ý, nhân vật còn thể hiện khả năng popping, đồng thời chủ động đề nghị Trấn Thành trao cơ hội tham gia phim và ngỏ ý nhờ Tăng Duy Tân sáng tác ca khúc. Sự năng động, hài hước giúp Khỉ xù mì trở thành một trong những nhân tố tạo tiếng cười cho tập 3.

Trong khi đó, Lion vui tươi khiến ban cố vấn gặp khó với phong thái tự tin và khả năng đối đáp nhanh nhạy. Mascot liên tục xoay chuyển tình huống, hạn chế để lộ manh mối về giới tính, độ tuổi hay lĩnh vực hoạt động. Chính sự hoạt ngôn này càng khiến hành trình giải mã danh tính nhân vật trở nên khó lường.

Trái ngược với Lion vui tươi, Cao bồi lang xuất hiện kín tiếng, mang phong thái hướng nội đến mức ban cố vấn chưa thể xác định giới tính. Trấn Thành đặt giả thuyết đây có thể là một cô gái Hà Nội đang khéo léo che giấu thân phận. Trong khi đó, chi tiết về "nước mắt cá sấu" gợi liên tưởng đến một nhân tố có khả năng trở thành đối thủ của Hieuthuhai. Dù nhiều phỏng đoán được đưa ra, danh tính mascot vẫn là dấu hỏi lớn.

Với 5 mascot mang cá tính và cách thể hiện khác biệt, tập 3 The Masked Singer Vietnam 2026 tiếp tục đẩy cuộc chơi giải mã danh tính vào những tình huống khó đoán. Sự góp mặt của Bảo Anh và Tăng Duy Tân cùng loạt manh mối đánh lạc hướng, màn tung hứng hài hước và những tiết mục giàu màu sắc hứa hẹn tạo nên sức hút cho chương trình.