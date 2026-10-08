Trấn Thành, Bích Phương rơi nước mắt khi ngồi ghế nóng

Cả Trấn Thành và Bích Phương đều không kiềm được nước mắt trước phần trình diễn của mascot Rabibuum Ảnh: DatVietVAC

Sau màn chào sân với chủ đề “Tiệc trà chiều”, The Masked Singer Vietnam 2026 - Ca sĩ mặt nạ tiếp tục đưa khán giả vào hành trình “Truy tìm kho báu” với 5 mascot thuộc bảng B. Đồng hành cùng Trấn Thành, Bích Phương và Ngô Kiến Huy trong tập này là hai cố vấn khách mời Min và Song Luân. Những manh mối mới liên tục được hé lộ, kéo theo loạt phán đoán bất ngờ về danh tính các nghệ sĩ phía sau lớp mặt nạ.

Xuất hiện đầu tiên ở bảng B, Dol-la-la nhanh chóng tạo thiện cảm với vẻ ngoài đáng yêu cùng màn chào sân đầy duyên dáng. Mascot tự nhận mình là một “kỹ sư bay”, thậm chí còn tiết lộ đã tự chế máy bay và sở hữu bằng kỹ sư tại Singapore.

Loạt thông tin này lập tức khiến ban cố vấn bắt đầu truy tìm danh tính. Sơn.K là một trong những cái tên được nhắc đến, nhưng nhanh chóng bị đặt dấu hỏi khi các cố vấn cho rằng cách ăn nói của Dol-la-la quá “dẻo miệng”.

Dol-la-la gây chú ý với màn chào sân duyên dáng, khiến Song Luân đỏ mặt khi tiết lộ từng gặp người yêu cũ của nam ca sĩ Ảnh: DatVietVAC

Không chỉ hé lộ những thông tin liên quan đến học vấn và nghề nghiệp, Dol-la-la còn tiếp tục tung ra loạt manh mối về bản thân. Mascot tiết lộ không biết nhảy, đồng thời cho biết mình cùng lứa với Song Luân và từng gặp cả… người yêu cũ của Song Luân khiến anh “đứng hình". Bên cạnh đó, Dol-la-la cũng bật mí từng mua nước cho Min. Những màn đối đáp duyên dáng, có phần "đáo để" của mascot khiến ban cố vấn liên tục đưa ra những suy đoán mới. Các dữ kiện tưởng chừng rời rạc nhưng lại góp phần làm hành trình truy tìm danh tính nhân vật phía sau lớp mặt nạ thêm phần khó đoán.

Rabibuum gây bất ngờ, Trấn Thành liên tục lau nước mắt

Đối lập với vẻ đáng yêu của Dol-la-la, Rabibuum xuất hiện với diện mạo cá tính, có phần “ngầu” và nhanh chóng khiến ban cố vấn liên tưởng đến hình ảnh một rapper.

Rabibuum cũng tự nhận mình biết rap, nhưng màn thể hiện lại khiến các cố vấn không khỏi đặt dấu hỏi. Dựa trên ngoại hình và những manh mối được đưa ra, ban cố vấn dự đoán nhân vật phía sau mascot có thể là một nghệ sĩ sinh năm 2000.

Rabibuum xuất hiện gây tò mò tại The Masked Singer Ảnh: DatVietVAC

Đáng chú ý, cách nói chuyện chúm chím, khả năng “đi đường quyền” cùng manh mối đến từ Vũng Tàu của Rabibuum bất ngờ khiến ban cố vấn gọi tên Kiều Minh Tuấn. Đến khi mascot trổ tài rap, Trấn Thành tiếp tục đưa ra một suy đoán khác khi lập tức liên tưởng đến Thái VG. Những cái tên liên tục được đưa ra khiến hành trình truy tìm danh tính Thỏ Xì Teen Rabibuum càng thêm rối ren.

Thế nhưng, điều khiến ban cố vấn bất ngờ lại nằm ở phần trình diễn của mascot. Tưởng Rabibuum chỉ mang đến một màn rap gây hoang mang, ai ngờ lại khiến Trấn Thành và Bích Phương rơi nước mắt. Cả hai liên tục xuýt xoa, thốt lên “hay quá” và không ít lần rơi nước mắt trong suốt phần trình diễn. Trấn Thành còn khẳng định: "Hay quá thỏ ơi, không thể tin được. Không cần nói nhiều, tôi sẽ bênh bất chấp".

Tập 2 Ca sĩ mặt nạ sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối 10.11 trên kênh HTV2.