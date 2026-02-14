Pháo hoa Bộ Quốc phòng giá bị đẩy cao gấp 3 lần giá gốc vẫn khó tìm như 'mua vàng’

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu sử dụng pháo hoa của người dân tăng cao khiến không khí mua sắm trên thị trường càng nóng lên.

Người dân ra vào mua bán pháo hoa liên tục ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại nhiều cửa hàng bán pháo hoa được ủy quyền của Nhà máy Z121 (đơn vị duy nhất trên cả nước được sản xuất pháo hoa thuộc Bộ Quốc phòng) tại Hà Nội không khí mua bán rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, không ít đại lý thông báo sản phẩm pháo hoa bị "cháy hàng" do lượng mua quá đông, thậm chí có cửa hàng phải đóng cửa sớm.

Cửa hàng ủy quyền cũng phải mua qua tay người dân

Trong vai một người có nhu cầu sử dụng pháo hoa, phóng viên đã khảo sát tại một số cửa hàng ủy quyền bán pháo hoa và phát hiện đa số các cửa hàng đều hết hàng và bán cao hơn giá gốc rất nhiều.

Theo bảng giá niêm yết được Nhà máy Z121 công bố, giàn phun hoa loại 25 ống là 280.000 đồng/giàn; giàn phun viên nhấp nháy là 300.000 đồng/giàn 25 ống; giàn phun viên là 320.000 đồng/giàn 25 ống; giàn phun viên loại 36 ống giá 385.000 đồng/giàn; giàn phun viên nhấp nháy 36 ống giá 420.000 đồng/giàn.

Bảng giá pháo hoa Nhà máy Z121 công bố ẢNH: Z121

Tại một cửa hàng ủy quyền trên phố Trung Kính, mức giá của giàn phun viên nhấp nháy 25 ống và giàn phun viên 25 ống được bán với giá 450.000 đồng (gấp rưỡi giá niêm yết); giàn phun hoa loại 25 ống được bán giá 800.000 (gần gấp 3 lần giá niêm yết); giàn phun viên 36 ống giá 960.000 đồng (gấp 2,5 lần giá niêm yết).

Lý giải về mức giá cao này, anh Trương Vĩnh H. (nhân viên bán hàng) chia sẻ, năm nay cửa hàng mua pháo hoa từ nhà máy Z121 muộn nên mua được số lượng ít và đã bán hết từ vài hôm trước. Thời điểm hiện tại, lượng pháo hoa đang bán cho khách là do cửa hàng mua qua tay của người dân.

Các loại pháo hoa của cửa hàng ủy quyền tại phố Trung Kính bày bán ẢNH: ĐÌNH HUY

"Chúng tôi mua qua tay nhiều người nên giá cao hơn nhiều so với giá niêm yết, mỗi giàn bán ra chỉ lãi được 10 - 13.000 đồng", anh T. nói và cho hay, giàn phun viên và phun viên nhấp nháy được mua lại với giá 435.000 đồng, giàn phun hoa được mua lại với giá 765.000 đồng.

Theo anh T., mỗi lần mua qua tay người dân, cửa hàng chỉ mua được vài thùng nên số lượng bán ra cũng rất ít. Chủ yếu cửa hàng duy trì việc bán để người dân biết chỗ mua, năm sau mới bán số lượng lớn.

Giàn phun hoa giá cao gấp 3 vẫn khó tìm như "mua vàng"

Tại cửa hàng ủy quyền trên phố Quan Hoa, mặt hàng được bán duy nhất là giàn phun viên và giàn phun viên nhấp nháy, giá 450.000 đồng/giàn loại 25 ống.

Khi được hỏi về giàn phun hoa, nhân viên ở đây khẳng định loại này không nằm trong danh mục hàng hóa của cửa hàng này.

"Cửa hàng không thể nhập được giàn phun hoa, hàng này rất hiếm, những loại cửa hàng đang bán giá cao do thị trường tết lên giá", nhân viên nói.

Cửa hàng ủy quyền trên phố Quan Hoa ẢNH: ĐÌNH HUY

Phóng viên đặt vấn đề sẽ mua pháo hoa với số lượng lớn với giá rẻ hơn. Tuy nhiên, nhân viên ở đây khẳng định, mua 1 giàn hay 100 giàn giá vẫn là 450.000 đồng. "Chúng em cũng chỉ còn ít hàng thôi, nếu mua 500 giàn thì trong kho không đủ", nhân viên nói tiếp.

Trong khi đó, tại một cửa hàng ủy quyền trên phố Phạm Văn Đồng vào trưa 13.2 (tức 26 tết), nhân viên bắt đầu đóng cửa do đã bán hết hàng từ 2 ngày trước. Nhân viên tại đây cho biết, dù lượng khách có giảm một chút so với năm ngoái nhưng năm nay cửa hàng vẫn hết hàng sớm.

Cũng theo chia sẻ từ nhân viên, cửa hàng chỉ bán giàn phun viên và phun viên nhấp nháy, còn giàn phun hoa "không thể nhập được do độ hiếm, mua rất khó, nếu anh mua được thì là rất may mắn".

Cửa hàng trên phố Phạm Văn Đồng đóng cửa nghỉ sớm ẢNH: ĐÌNH HUY

Không chỉ ở các đại lý, thị trường mua bán trên mạng cũng rất sôi động, đa số người tiêu dùng đều chọn mua 3 dòng là giàn phun viên, giàn phun viên nhấp nháy và giàn phun hoa. Mức giá rao bán phổ biến cao hơn đáng kể so với bảng giá của nhà máy. Nhiều sản phẩm bị đẩy giá chênh thêm từ vài chục nghìn đến cả nửa triệu đồng. Theo đó, giàn phun viên và phun viên nhấp nháy được bán với giá 400.000 - 450.000 đồng/giàn, giàn phun hoa được bán với giá 750.000 - 800.000 đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, anh Trần Văn Nam (trú P.Phú Diễn, Hà Nội) cho biết, cách đây nửa tháng, anh có nhu cầu mua 6 giàn pháo hoa loại 25 ống để sử dụng đêm giao thừa nhưng qua nhiều cửa hàng đều phải thất vọng về tay không.

Giàn phun hoa dù giá cao được bán cao gần gấp 3 nhưng vẫn khó như mua vàng ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Nam được nhân viên bán hàng thông tin lại do số lượng pháo hoa cửa hàng bán ra trong ngày có hạn, mỗi ngày một ít, khách nào đến trước thì mua được. Pháo đều được bán hết rất nhanh, cửa hàng không nhận đặt cọc trước.

Do mua trực tiếp không được nên anh Nam lên một số hội, nhóm bán hàng trong khu chung cư đang sống tìm kiếm thì thấy có người rao bán chủng loại pháo tương tự nhưng với giá cao hơn giá niêm yết khoảng 130.000 đồng/giàn, cụ thể là 450.000 đồng/giàn.

"Sau khi đi các cửa hàng không mua nổi pháo, tôi có nhờ một số mối quan hệ hỏi mua giúp nhưng không thành công, do giờ đã khá sát tết, khan hàng. May vẫn có người "ôm" hàng sớm, dù giá chênh nhưng tâm lý mua được là tốt rồi nên tôi không quá lăn tăn", anh Nam nói và cho hay, anh được người bán giao tận cửa nhà.