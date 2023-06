Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Rồng Ba Lan và 'chiến binh' Anh quốc

Đêm 24.6, đêm thi thứ 4 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 diễn ra với màn so tài giữa 2 đội Ba Lan và Anh.



DIFF 2023 có chủ đề chung là "Thế giới không khoảng cách", trong đó đêm thi thứ 4 có chủ đề "Vũ điệu của thiên nhiên".

Trong 8 đội pháo hoa, Ba Lan chọn TP.Đà Nẵng, nơi diễn ra DIFF 2023, làm chủ đề cho màn trình diễn với tên gọi "Rồng pháo hoa". Ý tưởng màn trình diễn dựa trên cảm hứng cầu Rồng, hình ảnh của thành phố thu hút đông đảo du khách gần xa trong thời gian qua.

Pháo hoa soi bóng sông Hàn NGUYỄN TÚ

Với phần trình diễn mang tên "Rồng pháo hoa", đội tuyển Ba Lan mang đến một làn gió mới mẻ với sắc màu huyền bí NGUYỄN TÚ

Pháo hoa nhìn từ cầu sông Hàn, với hàng ngàn khán giả theo dõi bên bờ sông NGUYỄN TÚ

Pháo hoa thắp sáng bầu trời và sông Hàn NGUYỄN TÚ

Phần thi đấu của Ba Lan tái hiện hình ảnh rồng uy nghi trên bầu trời đêm Đà Nẵng.

Đội sử dụng nhạc nền của nhóm 2Wei, trên nền nhạc rock Symphonic Metal, Gothic Metal kết hợp với hiệu ứng pháo hoa..., đưa màn trình diễn thêm huyền ảo.

Những tràng pháo nhiều hình tượng, sắc màu NGUYỄN TÚ

Các tầng pháo của đội Ba Lan NGUYỄN TÚ

Pháo hoa phản chiếu bể bơi một khách sạn sát bãi bắn NGUYỄN TÚ

Trong khi đó, đội Anh là á quân của kỳ DIFF gần nhất vào năm 2019. Trở lại với DIFF 2023, đội Anh mang đến màn trình diễn chủ đề "Thắp sáng thế giới", với ý tưởng về sự đoàn kết của thế giới trước nhiều tác động.



Màn trình diễn của đội Anh sử dụng công nghệ pháo hoa hiện đại, khắc họa câu chuyện toàn thế giới đoàn kết vượt qua Covid-19 và niềm hạnh phúc trở lại cuộc sống bình thường.



Câu chuyện "Thắp sáng thế giới" của đội Anh đưa khán giả hồi tưởng về 2 năm trước, khi cả thế giới đồng lòng vượt qua những thử thách, cam go để chiến thắng đại dịch Covid-19 NGUYỄN TÚ

Năm nay, đội tuyển Anh chú trọng vào những bản nhạc sôi động, trong đó có nhiều hit như "I Want To Break Free" của Queen hay "Shallow" của Lady Gaga NGUYỄN TÚ

Phần thi của đội tuyển Anh được nhận xét là một “liều thuốc” để cổ vũ tinh thần vượt qua khó khăn của nhân loại NGUYỄN TÚ

Khán giả có dịp hồi tưởng 2 năm trước khi cả thế giới đồng lòng vượt qua những thử thách, cam go, để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Những bản hit US-UK trữ tình kết hợp sôi động như "Shallow" của Lady Gaga hay "Run, Light Up" của Leona Lewis, "I Want To Break Free" của Queen giúp màn trình diễn gửi gắm niềm hạnh phúc khi thế giới đang trở lại bình thường và con người nỗ lực khôi phục mọi mặt của đời sống, xã hội.

Đội Anh không thua kém Ba Lan trong các kỹ thuật pháo hoa NGUYỄN TÚ

Sự pha trộn, kết hợp màu sắc của đội tuyển Anh NGUYỄN TÚ

Pháo hoa đội Anh từ góc nhìn phía tây sông Hàn NGUYỄN TÚ

Sân thượng một tòa nhà nhìn xuống bãi bắn pháo hoa NGUYỄN TÚ

Cầu Rồng, cầu sông Hàn lung linh trong pháo hoa NGUYỄN TÚ

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 diễn ra từ ngày 2.6 đến 8.7 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn, với sự tham gia của 8 đội pháo, gồm 7 đội quốc tế Anh, Ý, Ba Lan, Pháp, Úc, Canada, Phần Lan và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng.