Pháp, Đức bật đèn xanh cho Ukraine tấn công trên đất Nga, Ý phản đối

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại lâu đài Meseberg ở Gransee (Đức), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định quyết định trên sẽ không khiến xung đột ở Ukraine leo thang.

Ông Macron giải thích thêm: "Chúng ta nên cho phép Kyiv vô hiệu hóa các địa điểm quân sự, những nơi mà các tên lửa Nga đã được bắn về phía lãnh thổ Ukraine. Nhưng chúng tôi không cho phép họ tấn công các mục tiêu khác ở Nga hoặc các địa điểm dân sự hoặc quân sự khác ở Nga".

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) phát biểu tại lâu đài Schloss Meseberg ở Gransee (Đức) vào ngày 28.5.2024. REUTERS

Về phần mình, Thủ tướng Scholz thể hiện nhất trí với ông Macron, miễn là Ukraine tôn trọng các điều kiện do các quốc gia cung cấp vũ khí (gồm cả Mỹ) đặt ra, cũng như luật pháp quốc tế, Ukraine cần được phép tự vệ. Trước đó, Thủ tướng Scholz nhiều lần nhấn mạnh rằng ông phản đối việc cung cấp cho Kyiv tên lửa hành trình tầm xa Taurus - loại khí tài có thể bắn đến lãnh thổ Nga, vì lo ngại rằng việc cung cấp vũ khí tiên tiến có thể lôi kéo Đức trực tiếp hơn vào cuộc xung đột với Nga.



Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu đang "đùa với lửa" khi đề xuất cho Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo ông Putin, điều này có thể gây ra viễn cảnh xung đột toàn cầu.



Các thành viên NATO viện trợ cho Ukraine có quan điểm khác nhau về cách sử dụng vũ khí tấn công lãnh thổ Nga. Cụ thể, trả lời tờ Economist hôm 24.5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng các thành viên liên minh nên để Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây.

Trái ngược, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nhiều lần phản đối với việc sử dụng vũ khí viện trợ tấn công đất Nga. Thêm vào đó, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cũng nhấn mạnh rằng các thiết bị quân sự do Ý gửi đến Kyiv phải được sử dụng ở lãnh thổ Ukraine, theo AFP ngày 26.5.



Về phía Mỹ, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder hôm 21.5 cũng phản đối việc sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất bên ngoài Ukraine, theo tờ The New Voice of Ukraine. Tuy nhiên, gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngỏ ý muốn Ukraine được phép tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp và đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ các hạn chế, theo tờ New York Times hôm 22.5.