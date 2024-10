Phập phồng giá nông sản

Hiện nay giá cả các loại nông sản lên xuống thất thường là do phụ thuộc vào hệ thống thương lái. Đặc biệt ở vùng ĐBSCL, do hạ tầng giao thông chưa phát triển, nhiều vùng nguyên liệu ở xa đều do thương lái đến tận nơi thu mua, giá cả cũng do họ quyết định. Do đó, nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội trong thời gian tới là kết nối các nhà máy với vùng nguyên liệu để họ có thể mua bán, ký kết trực tiếp với hợp tác xã, cắt giảm khâu trung gian. Có như vậy người nông dân mới được hưởng lợi chứ không phải thương lái chiếm hết lợi nhuận như hiện nay.

Ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng thư ký Hiệp hội Dừa VN