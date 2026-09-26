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    Pháp sẽ đưa quân đến giúp Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng biển Đỏ
    VideoThế giới

    Pháp sẽ đưa quân đến giúp Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng biển Đỏ

    Trúc Huỳnh
    Trúc Huỳnh
    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 24.9 cho biết Pháp sẽ triển khai binh sĩ và các hệ thống phòng thủ tới Ả Rập Xê Út để hỗ trợ bảo vệ Yanbu - thành phố cảng chiến lược trên biển Đỏ đóng vai trò then chốt trong hoạt động vận chuyển năng lượng.

    Trong cuộc phỏng vấn với hai đài truyền hình TF1 và France 2, ông Macron phát biểu: “Đây là thỏa thuận mà chúng tôi đã thống nhất với phía Ả Rập Xê Út: chúng tôi sẽ triển khai các nguồn lực quân sự - bao gồm binh sĩ, hệ thống radar và hệ thống phòng thủ - để bảo vệ địa điểm này. Mục đích không phải là để tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào, mà là để bảo vệ khu vực này”.

    Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen ngày 24.9 cho biết đã đánh chặn thành công 6 tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi ở Yemen phóng đi, qua đó ngăn chặn các cuộc tấn công nhắm vào tỉnh Taif ở phía nam và khu vực Yanbu trên biển Đỏ.

    Khi được hỏi về động thái của Mỹ nhằm hạn chế xuất khẩu dầu diesel, ông Macron nhận định đây là một “quyết định tồi” và cho rằng thay vào đó, các nước G7 “có lẽ nên cân nhắc việc giải phóng kho dự trữ chiến lược một cách phối hợp”.

    Pháp sẽ triển khai quân đến Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

    Các tay súng Houthi di chuyển bên cạnh một chiếc xe bị phá hủy sau vụ tấn công được cho là nhắm vào lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tại tỉnh al-Jawf (Yemen), ngày 15.9.2026

    ẢNH: REUTERS

    Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chịu áp lực chính trị phải giảm giá dầu diesel. Tuy nhiên, các biện pháp mạnh tay hơn - chẳng hạn như lệnh cấm xuất khẩu - có thể gây gián đoạn hoạt động của các nhà máy lọc dầu và đẩy giá các loại nhiên liệu khác lên cao. Điều này buộc giới chức Mỹ phải tìm kiếm giải pháp tăng nguồn cung dầu diesel trong nước mà không gây ra những vấn đề mới ở các lĩnh vực khác. Mỹ hiện là quốc gia xuất khẩu dầu diesel lớn nhất thế giới.

    Trước đó trong tuần, ông Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc hạn chế xuất khẩu dầu diesel; động thái này đã gây bất ngờ cho các quan chức cấp cao và thúc đẩy việc tìm kiếm các biện pháp thay thế.

    Liên quan đến Nga, ông Macron cho biết Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) chưa đưa ra cảnh báo nào với Paris về nguy cơ Nga thực hiện một cuộc tấn công xuyên qua miền nam châu Âu có thể ảnh hưởng đến Pháp.

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