Pháp 'sờ gáy' nền tảng X của tỉ phú Elon Musk

Văn phòng công tố Paris ngày 3.2 xác nhận cuộc khám xét văn phòng X là một phần của cuộc điều tra do đơn vị tội phạm mạng khởi xướng từ tháng 1.2025, với sự phối hợp của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol).

Trong động thái được xem là leo thang đáng kể trong quá trình giám sát pháp lý đối với nền tảng từng có tên Twitter, các công tố viên đã chính thức yêu cầu tỉ phú Elon Musk - ông chủ X - tham gia một cuộc "phỏng vấn tự nguyện". Cùng với ông Musk, bà Linda Yaccarino - Giám đốc điều hành của X từ năm 2023 đến tháng 7.2025 - cũng đã bị triệu tập, theo Reuters.

Theo thông báo, cả hai được yêu cầu có mặt tại Paris vào ngày 20.4.2025, với tư cách là "người quản lý trên thực tế và trên pháp lý của nền tảng X tại thời điểm xảy ra các hành vi bị điều tra". Ngoài ra, nhiều nhân viên khác của nền tảng này cũng sẽ được triệu tập trong cùng tuần để cung cấp lời khai với tư cách nhân chứng.

Cuộc điều tra ban đầu xuất phát từ các khiếu nại liên quan cáo buộc thao túng thuật toán, sau đó được mở rộng để xem xét khả năng "đồng lõa" trong việc lưu trữ và phát tán hình ảnh khiêu dâm trẻ em, video deepfake mang nội dung khiêu dâm, cũng như hành vi phủ nhận tội ác chống lại loài người.

Các công tố viên cho biết họ đang điều tra liệu chatbot trí tuệ nhân tạo Grok của X có bị sử dụng để phủ nhận Holocaust hoặc phát tán nội dung bất hợp pháp hay không.

"Ở giai đoạn này, cuộc điều tra được tiến hành theo hướng tiếp cận mang tính xây dựng, với mục tiêu cuối cùng là bảo đảm nền tảng X tuân thủ pháp luật Pháp", Văn phòng công tố Paris nêu rõ trong một tuyên bố.

Phía X hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Trước đó, ông Laurent Buanec, cựu giám đốc X tại Pháp, đã bác bỏ các cáo buộc khi cuộc điều tra được khởi động, khẳng định nền tảng có "những quy tắc nghiêm ngặt, rõ ràng và công khai" nhằm chống lại ngôn từ kích động thù hận.

Về phía mình, tỉ phú Elon Musk từng gọi đây là "một cuộc điều tra hình sự mang động cơ chính trị". Tháng 7.2025, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, tuyên bố sẽ bảo vệ quyền tự do ngôn luận của công dân Mỹ.

Căng thẳng ngoại giao liên quan vụ việc vẫn tiếp tục âm ỉ. Cuối tháng 1, Liên minh châu Âu đã mở một cuộc điều tra riêng nhằm vào việc Grok tạo ra các hình ảnh deepfake mang tính tình dục hóa phụ nữ và trẻ vị thành niên, bất chấp những cảnh báo trả đũa từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn cho rằng các quy định công nghệ của EU hạn chế tự do ngôn luận và nhắm mục tiêu không công bằng vào các công ty Mỹ.