Pháp trừng phạt thủ lĩnh Hamas, Israel bao vây trại tị nạn lớn nhất Gaza

Reuters ngày 5.12 đưa tin Pháp đã ra lệnh trừng phạt, đóng băng tài sản của ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza. Trước đó, Pháp đã trừng phạt đối với chỉ huy quân sự Hamas Mohammed Deif và cấp phó Marwan Issa vào ngày 13.11.



Ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza AFP

Các nhà ngoại giao cho hay Pháp đang làm việc với các đối tác để trừng phạt các cá nhân và mạng lưới tài chính của Hamas ở cấp Liên minh châu Âu (EU).

Cũng trong tháng 11, Anh đã ra lệnh cấm đi lại, đóng băng tài sản và cấm vận vũ khí đối với 4 quan chức lãnh đạo Hamas, gồm ông Sinwar, và 2 nhà tài trợ của lực lượng.

Lệnh cấm vận của Pháp được đưa ra trong lúc Israel đang trong giai đoạn mới của chiến dịch quân sự nhằm diệt trừ Hamas.

Ông Eylon Levy, phát ngôn viên chính phủ Israel, ngày 5.12 nhận định chiến sự trong giai đoạn mới sẽ khó khăn nhưng Israel sẵn sàng lắng nghe những góp ý xây dựng nhằm giảm thiệt hại cho dân thường.

Xe tăng của Israel gần biên giới Dải Gaza ngày 5.12 AFP

Quân đội Israel cùng ngày thông báo đã bao vây hoàn toàn khu trại tị nạn Jabalya ở miền bắc Dải Gaza. Đây là trại tị nạn lớn nhất trên vùng đất này và đã bị tấn công liên tục trong những ngày gần đây sau khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực.

Tờ The Times of Israel đưa tin các binh sĩ nước này đang đột kích vào trụ sở an ninh của Hamas tại khu vực. Những ngày qua, các binh sĩ đã tìm thấy vũ khí và nhiều trang thiết bị, tài liệu tình báo.

Báo The Wall Street Journal mới đây dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Israel đã lắp đặt xong nhiều máy bơm và có kế hoạch bơm nước biển vào đường hầm của Hamas để buộc lực lượng này ra ngoài.