Biết trước cuộc tấn công của Hamas, các nhà giao dịch bán khống cổ phiếu của Israel?

Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari ngày 4.12 cho biết sẽ điều tra thất bại tình báo trong việc dự báo cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7.10. Trong đó, quân đội sẽ điều tra quyết định đưa lực lượng tăng cường từ biên giới Dải Gaza sang Bờ Tây ngay trước cuộc tấn công.



Xe tăng Israel gần biên giới Gaza ngày 4.12 REUTERS

"Các binh sĩ đã được chuyển đi. Điều này sẽ được thảo luận trong cuộc rà soát hoạt động và những câu trả lời sẽ được cung cấp đầy đủ cho công chúng", CNN dẫn lời ông Hagari cho biết.

Trước đó, đài Channel 11 của Israel đưa tin rằng hơn 100 binh sĩ đã được chuyển đi khỏi biên giới Gaza vào ngày 5.10 sang Bờ Tây, trùng thời điểm dịp lễ của người Do Thái.

Điểm xung đột: Chiến hạm Mỹ bị UAV tấn công; lãnh đạo NATO khuyên "sẵn sàng nhận tin xấu" từ Ukraine

Ông Hagari cho hay quyết định luân chuyển lực lượng được đưa ra mỗi cuối tuần theo đánh giá tình hình của Bộ Tổng tham mưu về nơi triển khai và ứng phó với mối đe dọa nào.

Cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel ngày 7.10 đã làm 1.200 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt cóc. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhiều lần lặp lại rằng thất bại cần được điều tra nhưng giờ chưa là lúc thích hợp. Trong khi đó, ông Hagari lại tuyên bố quân đội sẽ không hoãn cuộc điều tra "đến khi kết thúc chiến tranh".

Trong một diễn biến liên quan, các giáo sư luật tại Mỹ ngày 4.12 công bố nghiên cứu cho thấy "lượng lớn" cổ phiếu của các công ty Israel đã bỊ bán khống "một cách bất thường" trong vài ngày trước ngày 7.10, gợi khả năng có thể các nhà giao dịch đã biết trước cuộc tấn công và trục lợi từ đó. Bán khống là dạng giao dịch chờ giá cổ phiếu giảm thấp để hưởng lợi.

Lực lượng Israel chiến đấu tại Dải Gaza trong video được công bố ngày 4.12 REUTERS

Nghiên cứu Trading on terror? (tạm dịch: Giao dịch trên sự khủng bố?) do cựu ủy viên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) Robert Jackson Jr. và giáo sư luật Joshua Mitts tại Đại học Columbia thực hiện. Ông Jackson Jr. hiện là giáo sư tại Đại học New York.

Nghiên cứu cho thấy vào ngày 2.10, gần 100% khối lượng giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết tại quỹ MSCI Israel Exchange Traded Fund, quỹ nổi tiếng nhất liên quan các công ty Israel, đều là bán khống.

'Quan hệ kỳ lạ' giữa thủ tướng Israel và Hamas?

"Phát hiện của chúng tôi gợi ý rằng các nhà giao dịch đã được thông tin về những cuộc tấn công sắp tới và đã hưởng lợi từ những sự kiện thảm kịch này", các tác giả viết.

Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ là sơ bộ và chưa được bình duyệt. Một số nhà quan sát đã gọi nghiên cứu này là thông tin "gây sốc". Hai tác giả tin rằng khả năng cao còn có thêm nhiều giao dịch hơn chưa được phơi bày. Trong khi đó, SEC không bình luận về khả năng điều tra liên quan những giao dịch bất thường mà nghiên cứu chỉ ra. Cơ quan Quản lý chứng khoán Israel nói với Reuters rằng đã nắm được thông tin và toàn bộ cơ quan liên quan đang điều tra.