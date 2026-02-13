Phát 23.000 tờ rơi 'hướng dẫn sử dụng cao tốc' chạy tuyến Bắc - Nam

Nội dung được thiết kế khoa học, dễ nhìn, dễ hiểu, sử dụng hình ảnh minh họa rõ ràng, tập trung vào những tình huống, vấn đề mà người điều khiển phương tiện thường gặp khi lưu thông trên cao tốc.

Tờ rơi sẽ được phát tại các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, nút giao ra vào cao tốc và thông qua các đơn vị quản lý, khai thác đường bộ trên toàn quốc, giúp người dân chủ động nắm bắt quy định khi tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc.





Một trong những nội dung trọng tâm của tờ rơi là sơ đồ các vị trí trạm dừng nghỉ, trạm tạm, điểm dừng đỗ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam dự kiến đưa vào khai thác, trong đó chỉ rõ các trạm đã khai thác, các trạm chuẩn bị đưa vào khai thác một số hạng mục công trình, dịch vụ công trong dịp lễ, tết và mùa Lễ hội Xuân năm 2026. Việc công khai, minh bạch thông tin này giúp người lái xe chủ động tính toán lộ trình, thời gian nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế tình trạng dừng, đỗ xe trái phép trên cao tốc - một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, tờ rơi cũng nhấn mạnh các quy định về tốc độ lưu thông và phân làn phương tiện trên một số tuyến cao tốc trọng điểm như Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, TP.HCM - Trung Lương, Phan Thiết - Dầu Giây, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi… Các quy định này được trình bày cụ thể theo từng nhóm phương tiện, giúp lái xe dễ dàng nắm bắt và thực hiện đúng, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông.

Nội dung tờ rơi được thiết kế trực quan, dễ hiểu, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên cao tốc





Đặc biệt, nội dung tuyên truyền về khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các phương tiện khi lưu thông trên cao tốc được thể hiện rõ ràng theo từng dải tốc độ. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhằm hạn chế tai nạn do phanh gấp, va chạm liên hoàn, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa lớn, sương mù, tầm nhìn hạn chế hoặc khi lưu thông ban đêm.

Ngoài ra, tờ rơi còn cung cấp nhiều khuyến cáo thiết thực đối với xe khách, xe tải khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, như: không dừng, đỗ xe trái quy định; không quay đầu, lùi xe; không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; tuân thủ nghiêm quy định về thời gian lái xe; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, chất kích thích. Khi xảy ra sự cố, người điều khiển phương tiện phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp và nhanh chóng liên hệ với lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong nội dung tờ rơi là việc giới thiệu Hệ thống giao thông thông minh (ITS) do Cục Đường bộ Việt Nam vận hành. Thông qua các Trung tâm quản lý, điều hành giao thông (TMC) đặt tại nhiều nút giao, tuyến cao tốc trọng điểm, hệ thống ITS giúp giám sát tình hình giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm như đi sai làn, dừng đỗ trái phép, vượt quá tải trọng cho phép…, từ đó phối hợp xử lý theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường bộ.

Cùng với các nội dung tuyên truyền, tờ rơi cũng cung cấp hệ thống số hotline hỗ trợ trên cao tốc của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan, giúp người dân nhanh chóng liên hệ khi cần hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ hoặc phản ánh các tình huống bất thường xảy ra trên tuyến.

Theo Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái, việc in và phát hành 23.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện của người dân trong dịp cao điểm Lễ, Tết, mà còn là giải pháp lâu dài, góp phần hình thành văn hóa giao thông văn minh, an toàn trên các tuyến cao tốc.

Hoạt động này thể hiện sự chủ động ngành Đường bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hướng tới mục tiêu giảm tai nạn giao thông bền vững, xây dựng hệ thống giao thông đường bộ an toàn - thông suốt - hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.