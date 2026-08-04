Phạt 27 triệu đồng chủ cơ sở nấu tiệc phục vụ món gà có dòi

Ngày 4.8, UBND xã Ea Ktur (Đắk Lắk) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở nấu ăn liên quan đến vụ món ăn có dòi được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, UBND xã Ea Ktur quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với chủ cơ sở H.M.B.Y đã vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm (chưa tuân thủ đúng quy trình bảo quản thực phẩm sau sơ chế để côn trùng/ruồi xâm nhập dẫn đến phát hiện sinh vật lạ/dòi trong món gà hấp).

Đoàn kiểm tra cơ sở nấu ăn phục vụ món ăn có dòi ở xã Ea Ktur (Đắk Lắk) ẢNH: CTV

Đồng thời, xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với chủ cơ sở về hành vi vi phạm kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

UBND xã Ea Ktur giao Phòng Văn hóa - Xã hội thực hiện việc gửi, giao nhận quyết định cho chủ cơ sở; việc gửi, giao nhận quyết định sẽ được thực hiện theo quy định, gửi bằng đường bưu điện và gửi trực tiếp.

UBND xã Ea Ktur thông tin, chủ cơ sở đã thực hiện nộp 27 triệu đồng theo quyết định xử phạt hành chính.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 27.7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh được cho là dòi bò lúc nhúc trong món gà dùng tại một tiệc tân gia ở xã Ea Ktur. Đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến bức xúc; đồng thời cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xác minh vụ việc.

Ngày 28.7, UBND xã Ea Ktur đã làm việc với chủ cơ sở nấu ăn sau vụ việc người dân phản ánh; tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở từ thời điểm có quyết định xử phạt đến khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ và đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm.