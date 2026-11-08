Phát 30.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông cho xe đi cao tốc, quốc lộ

Thực hiện kế hoạch phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan, đơn vị trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên nền tảng công nghệ số, phương tiện truyền thông theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam phân bổ 30.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông

Theo kế hoạch, tổng số 30.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông được phân bổ cho 5 đơn vị, gồm: Khu Quản lý đường bộ I tiếp nhận 7.000 tờ; Khu Quản lý đường bộ II tiếp nhận 6.000 tờ; Khu Quản lý đường bộ III tiếp nhận 6.000 tờ; Khu Quản lý đường bộ IV tiếp nhận 7.000 tờ và Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận 4.000 tờ.

Các đơn vị tiếp nhận tờ rơi tại những địa điểm được bố trí cụ thể. Trong đó, Khu Quản lý đường bộ I tiếp nhận tại Văn phòng Cục Đường bộ Việt Nam; Khu Quản lý đường bộ II tại Cảng hàng không Vinh; Khu Quản lý đường bộ III tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; Khu Quản lý đường bộ IV tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận tại Văn phòng Cục, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Khu Quản lý đường bộ chủ động bố trí nhân sự tiếp nhận tờ rơi, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến, các đơn vị quản lý, khai thác đường bộ và trạm dừng nghỉ tổ chức tuyên truyền, cấp phát đến người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc.

Đối với 4.000 tờ rơi phân bổ cho Cục Cảnh sát giao thông, Phòng 3 - Cục Cảnh sát giao thông được đề nghị phối hợp với Phòng Quản lý, tổ chức giao thông - Cục Đường bộ Việt Nam trong việc tiếp nhận, phân phối, phục vụ công tác tuyên truyền trên các tuyến đường.

Cùng với cấp phát tờ rơi trực tiếp, các đơn vị kết hợp phổ biến nội dung tuyên truyền thông qua mã QR và các phương tiện truyền thông phù hợp, tạo thêm kênh tiếp cận thông tin cho người tham gia giao thông.

Công tác tuyên truyền an toàn giao thông được triển khai trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc và tại các trạm dừng nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung tờ rơi và mã QR được gửi kèm văn bản, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp. Công tác phổ biến tập trung tại các đầu mối giao thông, bến xe, trạm dừng nghỉ, cơ sở kinh doanh vận tải và thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông của địa phương.

Để bảo đảm việc triển khai đồng bộ, Cục giao Phòng Quản lý, tổ chức giao thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cục và các cơ quan, đơn vị thực hiện bàn giao tờ rơi, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện theo Quyết định số 1480 ngày 29.10 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Việc tiếp nhận tờ rơi phải có xác nhận số lượng bàn giao; quá trình cấp phát được tổ chức tại địa điểm phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác công trình đường bộ.

Các Khu Quản lý đường bộ có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện, số lượng tờ rơi đã cấp phát, kèm hình ảnh minh chứng, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam (qua Phòng Quản lý, tổ chức giao thông) trước 15.12.

Thông qua việc phối hợp cấp phát tờ rơi, phổ biến nội dung tuyên truyền bằng mã QR và các phương tiện truyền thông, Cục Đường bộ Việt Nam hướng tới đa dạng hóa hình thức truyền thông về an toàn giao thông, góp phần đưa thông tin đến người tham gia giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật khi lưu thông trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc.