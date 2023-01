Phạt công ty in cờ Trung Quốc lên pa nô trường đại học 50 triệu đồng

Chiều 20.1, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An do ông Đặng Xuân Giang (43 tuổi, trú P.Đông Ngàn, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh) làm giám đốc, về hành vi “thực hiện in nhưng không có xác nhận đăng ký hoạt động in của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở in phải đăng ký hoạt động in”, theo điểm b khoản 5 điều 28a Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, công ty in này chính là doanh nghiệp đã in cờ Trung Quốc lên pa nô của HUBT, gây ra dư luận xấu thời gian vừa qua.

Trước đó, ngày 20.12.2022, mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp tấm pa nô tuyên truyền chào mừng 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam của Khoa Giáo dục quốc phòng an ninh thuộc HUBT nhưng in phông là nền cờ Trung Quốc. Nhiều người đã chia sẻ bức ảnh và bày tỏ bức xúc trước sự cẩu thả này.





Ngay sau khi phát hiện sự việc, HUBT đã tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ để làm báo cáo giải trình và phục vụ xác minh, làm rõ sai phạm.

Đồng thời, HUBT cũng đề nghị cơ quan công an hỗ trợ điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích đơn vị quảng cáo in bên ngoài đưa phông nền sai trái vào pa nô cổ động của Khoa Giáo dục quốc phòng an ninh.

Vào cuộc xác minh, bước đầu Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh phát hiện Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an ninh trật tự và chưa có xác nhận đăng ký hoạt động in của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời công ty cũng không lập sổ theo dõi, quản lý hoạt động in.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, ông Đặng Xuân Giang đã nhận thức được hành vi vi phạm và chịu trách nhiệm khi để xảy ra những tồn tại của công ty.