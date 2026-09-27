Phạt Công ty Lý Khương 900 triệu đồng vì bán sai phép 682 căn hộ

Theo quyết định xử phạt, Công ty Lý Khương (có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM) đã đưa 682 căn hộ thuộc các lô D3 và D4 của dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Dream Home Riverside (phường Bình Đông) vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Trong đó, lô D3 có 367 căn và lô D4 có 315 căn. Các căn hộ này nằm ngoài danh sách được Sở Xây dựng TP.HCM xác định đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Hành vi trên bị xử phạt theo khoản 4 điều 68 Nghị định 339/2026 của Chính phủ.

Ngoài hình thức phạt tiền, Công ty Lý Khương bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp, gồm khoản tiền lãi phát sinh từ số tiền đã thu và số tiền đã sử dụng không đúng quy định (nếu có).

Doanh nghiệp phải nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Quá thời hạn mà chưa chấp hành, công ty sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm 0,05%/ngày trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Dự án Dream Home Riverside bị phạt vì bán căn hộ chưa đủ điều kiện ẢNH: HOÀNG HÀ

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, dự án được cấp phép xây dựng năm 2020 và đến nay đã quá hạn bàn giao nhà, ngừng xây dựng nhiều năm.

Về hiện trạng, khối A đã thi công xong phần thô, phần cầu nối giữa 2 khối đã thi công đến sàn tầng 8; khối B đã thi công xong phần thô, phần cầu nối giữa 2 khối đã thi công đến sàn tầng 5. Trong khi đó, chung cư D4 mới thi công đến 1 phần sàn tầng 2 và sàn tầng 3.

Sở Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho dự án và đã được đồng ý. Để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho dự án, vào tháng 7.2026, Sở tiếp tục có báo cáo và kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Công ty Lý Khương chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện xây dựng khối chung cư D3 và lập thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đối với chung cư như nội dung đã cam kết.

Dự án hoang tàn sau nhiều năm dừng thi công ẢNH: HOÀNG HÀ

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, chủ đầu tư dự án trên đã ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng qua thời gian dài. Việc ký kết hợp đồng là căn cứ sự thỏa thuận giữa các bên theo pháp luật về dân sự. Do đó, trường hợp phát sinh các nội dung vướng mắc, tranh chấp trong hợp đồng, thì các bên phải thỏa thuận giải quyết. Nếu các bên không thương lượng, giải quyết được thì các nội dung trong hợp đồng mua bán thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của cơ quan tòa án theo quy định.