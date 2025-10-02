Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phạt Công ty TNHH Yến Trí Việt gần 1 tỉ, chuyển công an điều tra dấu hiệu làm yến chưng giả

Phan Hậu
Phan Hậu
02/10/2025 14:22 GMT+7

Công ty TNHH Yến Trí Việt vừa bị Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) xử phạt số tiền gần 1 tỉ đồng và đang bị Công an P.Dương Nội (Hà Nội) xác minh, điều tra về hành vi làm giả sản phẩm yến chưng.

Ngày 1.10, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã thông tin về kết quả xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Yến Trí Việt (Hà Nội) với 7 lỗi vi phạm và có dấu hiệu sản xuất yến chưng giả.

Nghi làm yến chưng giả, doanh nghiệp bị phạt 1 tỉ đồng, chuyển công an điều tra- Ảnh 1.

Sản phẩm yến chưng có dấu hiệu là hàng giả

ẢNH: LƯU QUYÊN

Trước đó, ngày 7.7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội và Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Yến Trí Việt, tại địa chỉ C53-04, Khu đô thị Geleximco, Hà Nội. 

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm của doanh nghiệp không đạt chất lượng, có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ và vi phạm nghiêm trọng các quy định về công bố tiêu chuẩn thực phẩm bổ sung.

Sau khi xác minh, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước xác định Công ty TNHH Yến Trí Việt có 7 hành vi vi phạm trong kinh doanh thực phẩm, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 961,1 triệu đồng.

Nghi làm yến chưng giả, doanh nghiệp bị phạt 1 tỉ đồng, chuyển công an điều tra- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Yến Trí Việt

ẢNH: LƯU QUYÊN

Cụ thể, sản phẩm yến chưng đường ăn kiêng của doanh nghiệp có hàm lượng đường cao gấp 5,48 lần so với mức công bố, trong khi năng lượng lại thấp hơn mức tối thiểu. Các sản phẩm khác như: yến chưng Kids Canxi, yến chưng đường phèn có hàm lượng protein thấp hơn chỉ tiêu công bố từ 10 - 20%. Doanh nghiệp thừa nhận đã tiêu thụ số hàng này với tổng giá trị trên 74 triệu đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có các hành vi vi phạm như: thay đổi nhãn hàng hóa nhưng không báo cáo cơ quan quản lý, công bố thông tin sản phẩm không đầy đủ trên website, thay đổi tên sản phẩm nhưng không công bố lại, sử dụng phiếu kiểm nghiệm thiếu chỉ tiêu an toàn thực phẩm, có sản phẩm được sản xuất và đưa ra thị trường khi chưa có bản công bố theo quy định.

Đặc biệt, cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm của Công ty TNHH Yến Trí Việt có dấu hiệu là hàng giả theo điều 193 bộ luật Hình sự. Cụ thể, 2 sản phẩm không đạt chất lượng công bố; 4 sản phẩm khác có nhãn mác giả mạo địa chỉ sản xuất, nguồn gốc xuất xứ. Số hàng hóa vi phạm là hơn 8.400 đơn vị sản phẩm liên quan, trị giá khoảng 37,5 triệu đồng.

Nghi làm yến chưng giả, doanh nghiệp bị phạt 1 tỉ đồng, chuyển công an điều tra- Ảnh 3.

Cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ nhiều hàng hóa vi phạm của Công ty TNHH Yến Trí Việt

ẢNH: LƯU QUYÊN

Đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm là hàng giả, ngày 24.7, Cục Quản lý thị trường trong nước đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an P.Dương Nội để tiếp tục điều tra. Đến ngày 30.9, cơ quan công an đã tiếp nhận và thụ lý vụ việc.

Ngoài các hình thức xử lý vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Yến Trí Việt phải thu hồi toàn bộ sản phẩm không bảo đảm chất lượng và hủy các bản tự công bố sai quy định.

Từ vụ việc này, Cục Quản lý thị trường trong nước, khuyến nghị người dân lựa chọn sản phẩm yến chưng từ các đơn vị uy tín, kiểm tra kỹ nhãn mác và thông tin công bố; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm để tránh những hậu quả pháp lý nặng nề.

Khám phá thêm chủ đề

yến chưng Quản lý thị trường hàng giả nước yến
