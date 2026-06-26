Lotte Eco Smart City Thu Thiem là tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn, tích hợp các tháp văn phòng hạng A, khối đế thương mại - bán lẻ, dịch vụ, lưu trú và không gian công cộng trong cùng một hệ sinh thái đồng bộ.

Diện tích khoảng 7,54 ha, tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 60.000 tỉ đồng, trong đó Phát Đạt rót hơn 10.000 tỉ đồng vào dự án này.

Theo cấu trúc giao dịch, Phát Đạt tham gia đồng phát triển đối với hợp phần nhà ở tại các khối 2 - 2, 2 - 4 và 2 - 6. Đồng thời, Phát Đạt sẽ giữ vai trò phát triển hai khối cao ốc thương mại 2 - 1 và 2 - 3, cùng khối đế gồm 4 tầng thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Phát Đạt rót hơn 10.000 tỉ đồng vào dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem ẢNH: P.Đ

Cấu trúc trên giúp Phát Đạt vừa đồng hành cùng Lotte trong hợp phần nhà ở, vừa chủ động phát triển các tài sản thương mại trọng điểm, qua đó mở rộng hiện diện tại lõi trung tâm mới của TP.HCM.

Ông Shin Man Soo, Phó chủ tịch Lotte E&C cho biết, Lotte Eco Smart City Thu Thiem là một trong những dự án trọng điểm của Lotte tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển quốc tế của Lotte và sự am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam của Phát Đạt sẽ tạo nền tảng vững chắc để triển khai một dự án đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất và mang lại giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Phát Đạt cũng cho hay, Lotte Eco Smart City Thu Thiem không chỉ là dự án có quy mô đầu tư lớn mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc việc thúc đẩy sự hình thành khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm.

Với sự đồng hành của Lotte và Phát Đạt, dự án hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành một biểu tượng mới của đô thị hiện đại Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển mạnh mẽ của TP.HCM.