Phát động chiến dịch Giờ trái đất năm 2024

Ngày Nước thế giới 22.3 được Liên Hiệp Quốc phát động với chủ đề "Leveraging water for peace" - "Nước cho hòa bình", tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới.

Ngày Khí tượng thế giới 23.3.2024 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề là "At the frontline of climate action" - "Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu". Qua đó, có thể thấy những nỗ lực dự báo, cảnh báo sớm và chủ động hành động vì khí hậu là vấn đề toàn cầu.

Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề "Reducing carbon footprint towards Net zero" - "Giảm dấu chân carbon - hướng tới net zero" . Thông điệp này kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững...