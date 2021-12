Phát động chiến dịch Tiêu dùng Xanh

Mục tiêu của chiến dịch là vận động cộng đồng ưu tiên tiêu dùng sản phẩm của các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, an toàn cho chất lượng cuộc sống cộng đồng. Đây là chương trình thường niên được thực hiện từ năm 2010 và được xem là hoạt động môi trường trên hệ thống bán lẻ hiện đại đầu tiên tại Việt Nam mà hai đơn vị tiên phong phối hợp thực hiện. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chiến dịch - vốn được tổ chức định kỳ vào tháng 6 hằng năm - đã được Ban tổ chức quyết định chuyển thời gian thực hiện vào thời điểm cuối năm với mục tiêu “Góp phần tạo không khí sôi nổi, tinh thần mua sắm lạc quan, cùng đón chào một mùa xuân an lành, xanh tươi mới”.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng khẳng định, trải qua 12 năm thực hiện xuyên suốt, chiến dịch Tiêu dùng Xanh đã thể hiện tính hiệu quả khi đã thiết lập thói quen tiêu dùng mới trong xã hội - tiêu dùng có lợi cho môi trường. Đồng thời, chiến dịch Tiêu dùng Xanh cũng kết nối cùng chiến dịch Giờ Trái đất tạo thành chuỗi hoạt động môi trường lớn nhất tại Việt Nam.





Cùng chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Lâm Hồng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op cho hay chiến dịch Tiêu dùng Xanh năm nay đến thời điểm này đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của hàng chục ngàn tình nguyện viên trên khắp mọi miền đất nước, cũng như ước tính sẽ nhận được hơn 5 triệu lượt mua sắm ủng hộ chương trình từ những khách hàng của hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opFood, Co.opXtra… trong suốt gần một tháng thực hiện chương trình, được khởi động từ ngày hôm nay.