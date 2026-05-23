Phát động chương trình Đổi sách lấy cây ở 15 điểm đổi trên toàn quốc

Sáng 23.5, Hệ thống từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia, T.Ư Đoàn) chính thức phát động chương trình "Đổi sách lấy cây" năm 2026 trên toàn quốc.

Vật phẩm được tái sử dụng hoặc tái chế

Bước sang năm thứ 8 triển khai, chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp phát triển văn hóa đọc, bảo vệ môi trường và thúc đẩy lối sống xanh trong cộng đồng. Chương trình được tổ chức hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, đồng thời nối dài hành trình nhiều năm của Fly To Sky trong các hoạt động giáo dục, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Theo ban tổ chức, trong 8 năm qua, chương trình đã duy trì quy mô ngày càng mở rộng, mỗi năm tiếp nhận 10 - 20 tấn sách, giấy các loại. Hàng nghìn bộ sách giáo khoa, sách tham khảo và truyện đã được "chuyền tay" đến học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các cơ sở bảo trợ xã hội. Nhiều tủ sách, thư viện cộng đồng cũng được xây dựng nhằm tạo điều kiện cho trẻ em tiếp cận tri thức.

Tính đến hết năm 2025, chương trình đã thu hút hơn 43.000 lượt người tham gia, tiếp nhận gần 100 tấn sách, giấy cùng hàng chục nghìn vật phẩm như quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi, chai nhựa, vỏ hộp sữa và pin đã qua sử dụng.

Riêng năm 2025, chương trình tiếp nhận hơn 12 tấn sách, giấy; hơn 25.000 sản phẩm quần áo, đồ chơi, đồ dùng học tập và hơn 25.000 vật phẩm tái chế, thu hút gần 10.000 lượt người tham gia cùng hơn 8.000 tình nguyện viên đồng hành trên toàn quốc.

Năm 2026, chương trình diễn ra từ ngày 23.5 - 2.8, vào các ngày cuối tuần, dự kiến tổ chức tại hơn 15 điểm đổi ở Hà Nội, TP.HCM, Gia Lai, Cần Thơ và Lâm Đồng. Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút hơn 15.000 người tham gia, tiếp nhận trên 20 tấn sách, giấy, quy đổi hơn 30.000 vật phẩm và huy động hơn 10.000 tình nguyện viên.

Thay đổi trong nhận thức cộng đồng

Người dân có thể mang đến chương trình nhiều loại vật phẩm như sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi, giấy vụn, thùng carton, vỏ hộp sữa, chai nhựa, lon kim loại… để đổi lấy cây xanh hoặc các sản phẩm thân thiện với môi trường. Sau khi tiếp nhận, toàn bộ vật phẩm sẽ được phân loại để tái sử dụng, trao tặng hoặc tái chế nhằm tối ưu giá trị và hạn chế lãng phí.

Điểm mới của chương trình năm nay là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động quy đổi. Hệ thống AI sẽ hỗ trợ tình nguyện viên xác định mức quy đổi phù hợp dựa trên số lượng và loại vật phẩm người dân mang đến, giúp quá trình quy đổi nhanh chóng, minh bạch và đồng bộ hơn giữa các điểm tổ chức.

Ngoài hoạt động quy đổi truyền thống, năm nay Fly To Sky còn tổ chức thêm các ngày hội "Đổi sách lấy cây" với nhiều hoạt động trải nghiệm tái chế, giáo dục môi trường và giao lưu cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về lối sống xanh.

Chương trình cũng triển khai các "ngày quy đổi đặc biệt", "ngày nhân đôi giá trị" để tăng tính tương tác và khuyến khích người dân tham gia.

Anh Lê Văn Phúc, Giám đốc Hệ thống từ thiện Fly To Sky, cho biết điều quan trọng nhất mà chương trình đạt được sau nhiều năm triển khai không chỉ là số lượng sách hay vật phẩm tiếp nhận, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng về tái sử dụng, chia sẻ và bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển bền vững.