Phát động cuộc thi sáng tạo UAV dành cho học sinh, sinh viên

Ngày 9.9, Viện Nghiên cứu công nghệ không gian và dưới nước (Đại học Bách khoa Hà Nội) và Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS) chính thức phát động cuộc thi sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 với chủ đề "Vùng trời quê hương".

Cuộc thi sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 được phát động từ ngày 9 - 25.9 dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước ẢNH: THU HẰNG

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân chơi công nghệ mang tính học thuật, sáng tạo có tính ứng dụng cao dành cho học sinh, sinh viên được tổ chức.

Theo PGS-TS Hán Trọng Thanh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ không gian và dưới nước, trong những năm gần đây, công nghệ UAV đã và đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng rộng rãi nhất trong thời đại công nghiệp 4.0.

UAV không chỉ phục vụ giải trí mà còn ứng dụng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực: nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, năng lượng, logistics, tìm kiếm cứu nạn, quốc phòng - an ninh và đặc biệt là trong các giải pháp công nghệ xanh vì sự phát triển bền vững.

Nhiều quốc gia xác định lĩnh vực này là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - quốc phòng và ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…

"Với chủ đề "Vùng trời quê hương", cuộc thi sẽ thu hút sự tham gia sôi nổi của các bạn học sinh, sinh viên trên cả nước. Đây sẽ là nơi quy tụ những ý tưởng đột phá, sản phẩm UAV thiết thực và là bệ phóng giúp các tài năng trẻ khẳng định đam mê, đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

Thông qua việc thiết kế và thi đấu UAV, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của các bạn trẻ về vai trò của UAV trong phát triển kinh tế xanh, đô thị thông minh, bảo vệ môi trường", PGS-TS Hán Trọng Thanh nhận định.

Theo ban tổ chức, cuộc thi gồm 4 giai đoạn: sơ tuyển, thẩm định kỹ thuật, vòng loại và chung kết toàn quốc (tổ chức trực tiếp tại Hà Nội tháng 12.2025).

Dự kiến tối đa có 32 đội thi trên toàn quốc, mỗi đội từ 3 - 5 thành viên và 1 giảng viên hướng dẫn.

Đội thi phải sử dụng kết hợp hai loại UAV trong cùng hệ thống thi đấu: UAV trinh sát tự động (dò tìm, thu thập dữ liệu) và UAV vận hành (vượt chướng ngại vật, tiếp năng lượng, vận chuyển đến đúng vị trí mô phỏng).

Hình thức thi mô phỏng nhiệm vụ thực tế như tiếp năng lượng, vận chuyển khẩn cấp và cung cấp năng lượng sạch trong đô thị thông minh, đòi hỏi sự kết hợp giữa thiết kế kỹ thuật, chiến thuật điều khiển và khả năng làm việc nhóm.

Ban giám khảo là các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia uy tín đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm 1 giải nhất trị giá 200 triệu đồng; 1 giải nhì 100 triệu đồng; 1 giải ba 80 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 30 triệu đồng.

Ngoài giá trị vật chất, cuộc thi còn là cơ hội để sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, giới nghiên cứu và nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái UAV "Made in Vietnam".